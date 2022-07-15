Снова дожди: в Новосибирске похолодает из-за прихода циклона

К Новосибирску приближается циклон, из-за которого температура воздуха днем может опуститься до +20 градусов.

— 17 июля ожидаем приближения к нашим западным границам, а затем к Новосибирску очередного циклона атлантического происхождения, поэтому ждем с ним осадки. Днем 17 июля и 18 июля мы попадем в его тыловую часть, за холодным фронтом, возможны кратковременные дождь и гроза. Температурный фон будет невысоким, потому что будет облачно. Наиболее теплый день будет 16 июля, — рассказала НГС начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.