Снова дожди: в Новосибирске похолодает из-за прихода циклона
В начале следующей недели будет +20 градусов
К Новосибирску приближается циклон, из-за которого температура воздуха днем может опуститься до +20 градусов.
— 17 июля ожидаем приближения к нашим западным границам, а затем к Новосибирску очередного циклона атлантического происхождения, поэтому ждем с ним осадки. Днем 17 июля и 18 июля мы попадем в его тыловую часть, за холодным фронтом, возможны кратковременные дождь и гроза. Температурный фон будет невысоким, потому что будет облачно. Наиболее теплый день будет 16 июля, — рассказала НГС начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.
16 июля синоптики прогнозируют погоду преимущественно без осадков, юго-восточный ветер силой 3–8 м/с. Температура ночью составит +12…+14 градусов, днем +23…25 градусов.
В воскресенье, 17 июля, ночью будет преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный силой 4–9 м/с, днем возможны порывы до 14 м/с. Температура ночью +13…+15 градусов, днем +20…+22 градуса.
18 июля местами возможен кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-западный силой 4–9 м/с, ночью с усилением до 14 м/с. Температура ночью составит +12…+14 градусов, днем +20…+22 градуса.
Ранее НГС изучил прогноз погоды на эту неделю, который составили специальные сервисы. Рассказываем, к чему стоит готовиться.