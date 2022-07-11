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Что ждет новосибирцев после аномальной жары — изучаем прогнозы на неделю

Интернет-сервисы обещают дожди

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Ожидается, что неделя будет дождливой

Ожидается, что неделя будет дождливой

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В Новосибирске на этой неделе после аномальной жары ожидается понижение температуры днем до +17 градусов, во второй половине недели возможны дожди. Рассказываем, о каких еще изменениях погоды предупреждают интернет-сервисы.

По данным сайта «Яндекс.Погода», понедельник станет самым жарким днем на этой неделе — днем воздух прогреется до +29 градусов. Со вторника температура начнет понижаться — 12 июля она составит +26 градусов, 13 июля — +22 градуса. В четверг и пятницу температура опустится до +21, но в субботу и воскресенье поднимется до +22... +23 градусов. В пятницу возможен дождь.

Ночью температура будет держаться на уровне <nobr class="_">+12... +15</nobr> градусов

Ночью температура будет держаться на уровне +12... +15 градусов

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Сервис Gismeteo сообщает, что сегодня днем воздух прогреется до +24 градусов, возможен дождь. Со вторника температура начнет опускаться и составит +22 градуса. Со среды по воскресенье температура днем будет держаться на уровне +17... +18 градусов. В четверг, субботу и воскресенье ожидается дождь.

Ночью температура воздуха составит <nobr class="_">+11... +17</nobr> градусов

Ночью температура воздуха составит +11... +17 градусов

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Согласно прогнозу сайта Rusmeteo, днем в понедельник температура составит +28 градусов, ожидается дождь и гроза. Во вторник — +25 градусов, в среду — +21 градус. С четверга по воскресенье прогнозируют дожди, температура днем будет держаться на уровне +20... +23 градусов.

По данным сайта, на этой неделе не будет солнечных дней

По данным сайта, на этой неделе не будет солнечных дней

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На прошлой неделе в Новосибирске ночью прошел сильный ливень. В результате утром многие дороги были затоплены, город встал в 9-балльных пробках. НГС показывал последствия.

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