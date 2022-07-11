Что ждет новосибирцев после аномальной жары — изучаем прогнозы на неделю
Интернет-сервисы обещают дожди
В Новосибирске на этой неделе после аномальной жары ожидается понижение температуры днем до +17 градусов, во второй половине недели возможны дожди. Рассказываем, о каких еще изменениях погоды предупреждают интернет-сервисы.
По данным сайта «Яндекс.Погода», понедельник станет самым жарким днем на этой неделе — днем воздух прогреется до +29 градусов. Со вторника температура начнет понижаться —
Сервис Gismeteo сообщает, что сегодня днем воздух прогреется до +24 градусов, возможен дождь. Со вторника температура начнет опускаться и составит +22 градуса. Со среды по воскресенье температура днем будет держаться на уровне
Согласно прогнозу сайта Rusmeteo, днем в понедельник температура составит +28 градусов, ожидается дождь и гроза. Во вторник — +25 градусов, в среду — +21 градус. С четверга по воскресенье прогнозируют дожди, температура днем будет держаться на уровне
На прошлой неделе в Новосибирске ночью прошел сильный ливень. В результате утром многие дороги были затоплены, город встал в