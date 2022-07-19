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Возбуждено дело о пожаре, где погибли две женщины: на месте нашли признаки горючей жидкости

Назначены три экспертизы, в том числе химическая

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Под завалами нашли тела женщин

Под завалами нашли тела женщин

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Новосибирские следователи возбудили уголовное дело после гибели двух женщин при пожаре 16 июля. В тот день в Коченевском районе сгорел частный дом — во время тушения были обнаружены тела 43-летней и 44-летней женщин.

Дело будет расследоваться по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

— В ходе осмотра места происшествия изъяты объекты с признаками легковоспламеняющейся жидкости. Назначены химическая, пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы, — говорится на официальном сайте Следственного комитета РФ по Новосибирской области.

Назначены три экспертизы

Назначены три экспертизы

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— По предварительным данным, женщины во время пожара спали в комнате. Произошло обрушение кровли. Мужчина, находившийся вместе с ними в доме, побежал к соседке, чтобы вызвать пожарную охрану и скорую помощь. Причина происшествия устанавливается, — сообщала прежде Елена Андриянова, замначальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Коченевскому и Чулымскому районам ГУ МЧС по НСО.

Вчера стало известно, что обвиняемого в поджоге приюта «Сибирский алабай» признали невменяемым по результатам амбулаторной и стационарной судебно-психиатрической экспертиз.

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