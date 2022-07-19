Возбуждено дело о пожаре, где погибли две женщины: на месте нашли признаки горючей жидкости
Назначены три экспертизы, в том числе химическая
Новосибирские следователи возбудили уголовное дело после гибели двух женщин при пожаре
Дело будет расследоваться по
— В ходе осмотра места происшествия изъяты объекты с признаками легковоспламеняющейся жидкости. Назначены химическая, пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы, — говорится на официальном сайте Следственного комитета РФ по Новосибирской области.
— По предварительным данным, женщины во время пожара спали в комнате. Произошло обрушение кровли. Мужчина, находившийся вместе с ними в доме, побежал к соседке, чтобы вызвать пожарную охрану и скорую помощь. Причина происшествия устанавливается, — сообщала прежде Елена Андриянова, замначальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Коченевскому и Чулымскому районам ГУ МЧС по НСО.
Вчера стало известно, что обвиняемого в поджоге приюта «Сибирский алабай» признали невменяемым по результатам амбулаторной и стационарной судебно-психиатрической экспертиз.