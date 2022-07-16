«Спали в комнате»: две женщины погибли в пожаре в Новосибирской области
Хозяин дома получил ожоги
Сегодня, 16 июля, в Коченевском районе Новосибирской области две женщины погибли в пожаре. Им было 43 и 44 года.
— В дневное время в частном доме по улице Сельской на станции Лесная Поляна произошел пожар. Во время тушения были обнаружены тела 43-летней и 44-летней женщин. В настоящее время причина пожара уточняется, — сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Новосибирской области.
По данным пресс-службы ГУ МЧС по НСО, вызов о пожаре поступил в 03:04. К моменту приезда сотрудников МЧС дом и веранда полностью были в огне. Через 14 минут пламя локализовали, еще через 10 минут открытое горение ликвидировали. Под завалами нашли тела женщин.
— По предварительным данным, женщины во время пожара спали в комнате. Произошло обрушение кровли. Мужчина, находившийся вместе с ними в доме, побежал к соседке, чтобы вызвать пожарную охрану и скорую помощь. Причина происшествия устанавливается, — сообщила Елена Андриянова, замначальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Коченевскому и Чулымскому районам ГУ МЧС по НСО.
Хозяин дома получил ожоги, его госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести.
Следователи начали уголовно-процессуальную проверку. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, назначены экспертизы.
В начале июля в Сузуне в пожаре погибла женщина, которой было 38 лет. В поджоге заподозрили ее бывшего мужа.