«Спали в комнате»: две женщины погибли в пожаре в Новосибирской области

Сегодня, 16 июля, в Коченевском районе Новосибирской области две женщины погибли в пожаре. Им было 43 и 44 года.



— В дневное время в частном доме по улице Сельской на станции Лесная Поляна произошел пожар. Во время тушения были обнаружены тела 43-летней и 44-летней женщин. В настоящее время причина пожара уточняется, — сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Новосибирской области.