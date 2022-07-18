Дело о поджоге приюта «Сибирский алабай» и гибели собак: обвиняемого работника признали невменяемым
За время расследования были проведены амбулаторная и стационарная судебно-психиатрические экспертизы
В Новосибирске завершено расследование уголовного дела против работника приюта «Сибирский алабай». Мужчину обвиняют в поджоге. В страшном пожаре в феврале этого года погибли четыре собаки, сгорели вольеры и запасы корма.
Мужчину обвиняют по статье 167 ч. 2 УК РФ («Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества путем поджога») и ст. 245 ч. 2 («Жестокое обращение с животным и в отношении нескольких животных»). Обвиняемого экспертиза признала невменяемым (подтверждающий документ имеется в распоряжении редакции. — Прим. ред.). Расследование уголовного дела завершено и потерпевшая сторона ознакомилась с материалами.
— По делу были проведены амбулаторная и стационарная судебно-психиатрические экспертизы. Последняя установила, что обвиняемый невменяем. В момент поджога он не осознавал, что делал. Исходя из его показаний получается, что у него были галлюцинации. Если говорить народным языком, то можно назвать это белой горячкой, — объяснил корреспонденту НГС представитель потерпевших юрист Сергей Егоров. — Учитывая то, что обвиняемый признан невменяемым, гражданский иск мы не заявляли, и возместить причиненный ущерб мы не сможем. С другой стороны, учитывая его личность и образ жизни, это и так было практически невозможно. Человек без конкретной работы и места жительства, который злоупотребляет алкогольными напитками.
Сейчас обвиняемый находится в СИЗО.
— Исходя из выводов эксперта можно ожидать, что не будет приговора, а будет постановление о направлении на принудительное лечение в психиатрический стационар. Как долго лечение будет — не могу ответить на этот вопрос. Это уже компетенция врачей, — добавил юрист.
Валерия Зубковская, хозяйка приюта «Сибирский алабай», объяснила корреспонденту НГС, что на восстановление приюта было потрачено более миллиона рублей.
— Люди помогли, конечно. Много что пришлось восстанавливать. Собаки погибли — их уже не вернуть, — отметила Валерия. И добавила, что хочет максимально объективного и строгого наказания для поджигателя.
Приют «Сибирский алабай» загорелся 7 февраля, около 21:00, вспыхнула пристройка, где находилась кухня и ветеринарный блок. Пожарным удалось не допустить распространения огня на жилой дом. Погибли четыре собаки. Полиция сразу задержала подозреваемого, а теперь обвиняемого — работника приюта.