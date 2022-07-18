Дело о поджоге приюта «Сибирский алабай» и гибели собак: обвиняемого работника признали невменяемым

— По делу были проведены амбулаторная и стационарная судебно-психиатрические экспертизы. Последняя установила, что обвиняемый невменяем. В момент поджога он не осознавал, что делал. Исходя из его показаний получается, что у него были галлюцинации. Если говорить народным языком, то можно назвать это белой горячкой, — объяснил корреспонденту НГС представитель потерпевших юрист Сергей Егоров. — Учитывая то, что обвиняемый признан невменяемым, гражданский иск мы не заявляли, и возместить причиненный ущерб мы не сможем. С другой стороны, учитывая его личность и образ жизни, это и так было практически невозможно. Человек без конкретной работы и места жительства, который злоупотребляет алкогольными напитками.