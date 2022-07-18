В дорогие новостройки под Новосибирском воду стали давать по часам — её не хватает на все дома
Коммунальщики объяснили проблему «изменениями в природе» — решить её самостоятельно они не могут
В новом микрорайоне за Академгородком начали регулярно на несколько часов отключать воду. Проблемы с водоснабжением начались в июне, и местные жители считают, что продолжатся: точных сроков решения этих проблем им назвать не может никто. Они уверены, что во всём виновата активная застройка посёлка, и воды попросту не хватает на всех. Что происходит в новостройках в Ложке и почему владельцам новых квартир приходится запасать воду вёдрами, узнала Анна Скок.
Сухой закон
Отключать воду с 23:00 до 06:00 начали в ЖК «Да Винчи» и ЖК «Горки Академпарка» в поселке Ложок с 13 июля 2022 года. Сначала такой режим коммунальщики анонсировали на три дня, затем для ЖК «Да Винчи» его продлили на неопределенное время.
По словам жителей ЖК «Да Винчи», проблемы с напором воды начали появляться в июне 2022 года, а 10 июля 2022 года они увидели на дверях подъездов объявление об ограничении подачи воды в течение трех дней в связи с нехваткой воды в скважинах, но за указанное время проблему обещали решить.
— Как только начал подходить срок, 13 июля, было повешено объявление о том, что воды в скважинах не хватает априори, — рассказала НГС жительница ЖК Валентина Ветрова. — Такие отключения будут продолжаться до тех пор, пока они не решат проблему. Читай, бессрочно. Соответственно, встает вопрос, отчего на самом деле не хватает воды в скважинах? Зимой и весной тоже было не так уж много осадков, а такой проблемы не было. И еще встает вопрос, не связано ли это с усиливающейся плотностью застройки: постоянно вводят новые дома в эксплуатацию.
За водоснабжение в ЖК отвечает компания МУП «Ложок», 100% акций которой принадлежат администрации Новосибирского района Новосибирской области. Чистый убыток МУПа на конец 2021 года, по данным сервиса «Контур.Фокус», составил 3 миллиона рублей. Также на исполнении у судебных приставов Новосибирского района находится производство на сумму 10 093 809 рубля 06 копеек — это задолженность по платежам за жилплощадь, коммунальные платежи, включая пени, за исключением задолженности по платежам за газ, тепло и электроэнергию.
Похожая проблема возникла в соседнем ЖК «Горки Академпарка», который изначально позиционировали как жилье для сотрудников Технопарка. Его жители тоже уверены, что во всем виновато активное строительство в поселке Ложок.
— Воду отключали четыре последних дня, с 23 часов до 6 утра. МУП «Ложок» говорит, что жители потребляют слишком много воды для полива и наполнения бассейнов, поэтому якобы емкости станции водоподготовки не успевают наполняться, — рассказал местный житель Артем Шершнев. — Ну, мы просто заранее набирали ведро на всякий случай. Не сказать, чтобы эти отключения доставляли серьезные неудобства, но я считаю, что это первый звоночек. В районе ведут активное строительное строительство нового жилья, а мощности водозаборных скважин остаются прежними. Боюсь, что с вводом новых домов в эксплуатацию воду будут подавать по графику, несколько часов в день, как в дачных обществах.
Подачу воды в ЖК пока восстановили, но не факт, что ее снова не начнут давать только днем.
Что говорят коммунальщики?
По словам главного инженера МУП «Ложок» Андрея Благодатнова, в том, что люди остались по ночам без воды, виновата природа, но проблему активно решают.
— Все системы водоснабжения проектировались более 10 лет назад, — рассказал главный инженер о причинах ограничений подачи воды. — Были проведены геологические разведки и так далее. За это время произошли определенные изменения в природе. На данный момент в стволе скважин не хватает воды, то есть насосы просто выкачивают всю воду и автоматически останавливаются. Потом, по мере наполнения подземного резервуара водой, они опять включаются. Вот эти отключения довольно-таки длительные и постоянные. Поэтому, чтобы избегать постоянных перебоев с водой в течение дня, мы вынуждены отключать воду для наполнения специальных резервуаров, емкостей, которые обеспечивают постоянное снабжение населения водой.
Как рассказал Благодатнов, 16 июля 2022 года для улучшения ситуации с подачей воды коммунальщики собирались опустить насос ниже в скважину. При этом пробурить новые скважины МУП «Ложок» не может.
— К сожалению, наша организация является лишь эксплуатирующей, — объяснил Андрей Благодатнов. — Мы будем выходить на руководство района с предложением, и будет уже принято решение с руководством, что выгоднее экономически для населения, какие работы произвести — вводить новые скважины или еще что.
Назвать точные сроки, в которые планируется полностью решить проблему с ночными отключениями воды в новых ЖК, представитель МУП «Ложок» не смог.
Версии застройщиков
При этом строительство в Ложке продолжается полным ходом: посмотреть на площадки ЖК «Да Винчи» можно онлайн, в «Горках Академпарка», по словам местных жителей, уже вырубили деревья под строительство четырехэтажных домов. Три четырехэтажных дома ЖК Tesla Park планируют сдать уже в конце этого года, еще три — к концу 2023 года.
Руководитель проекта Tesla Park Александр Сладков пообещал, что застройщик будет следить за ситуацией с водой в Ложке и в случае необходимости реализует мероприятия по обеспечению стабильного водоснабжения домов жилого комплекса.
Также журналист НГС обратилась за комментариями в компанию «СЗ Академ-Развитие», которая строит дома в ЖК «Да Винчи». Там о проблемах с водоснабжением в комплексе узнали от корреспондента и усомнились в реальности претензий местных жителей.
— Эта информация [об отключениях воды] не относится к застройщику, она относится к замене труб на теплотрассе, — заверила НГС женщина, представившаяся руководителем отдела продаж ЖК «Да Винчи» Аллой Гиранецкой. — Это город, это Барышевский сельсовет (Барышевский сельсовет относится к Новосибирском району Новосибирской области. — Прим. ред.). И если готовится город к зиме, не надо говорить, что у нас в «Да Винчи» проблемы с водой. [...] У застройщика все в идеальном порядке, проектное финансирование и ввод объектов в эксплуатацию идет раньше срока на год. И с водой проблем нет, и с землей проблем нет, и ни с чем проблем нет.
НГС отправил запрос и в администрацию Новосибирского района, чтобы узнать, как проблемы водоснабжения в Ложке планируют решать чиновники. В управляющей компании «Да Винчи», обслуживающей одноименный жилой комплекс, сообщили, что рабочий день уже закончен, и посоветовали обратиться к главному инженеру в понедельник.
Ранее НГС писал о том, что жители Новосибирска пожаловались на неприятный запах воды.