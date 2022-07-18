В дорогие новостройки под Новосибирском воду стали давать по часам — её не хватает на все дома

Подачу воды в ЖК пока восстановили, но не факт, что ее снова не начнут давать только днем.

Что говорят коммунальщики?

По словам главного инженера МУП «Ложок» Андрея Благодатнова, в том, что люди остались по ночам без воды, виновата природа, но проблему активно решают.

— Все системы водоснабжения проектировались более 10 лет назад, — рассказал главный инженер о причинах ограничений подачи воды. — Были проведены геологические разведки и так далее. За это время произошли определенные изменения в природе. На данный момент в стволе скважин не хватает воды, то есть насосы просто выкачивают всю воду и автоматически останавливаются. Потом, по мере наполнения подземного резервуара водой, они опять включаются. Вот эти отключения довольно-таки длительные и постоянные. Поэтому, чтобы избегать постоянных перебоев с водой в течение дня, мы вынуждены отключать воду для наполнения специальных резервуаров, емкостей, которые обеспечивают постоянное снабжение населения водой.

