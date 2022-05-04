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«Отдает болотом»: запах воды изменился в Новосибирске — жители жалуются, Горводоканал винит трубы

В Роспотребнадзор поступило шесть жалоб за апрель

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Новосибирцы жалуются на неприятный запах воды из-под крана

Новосибирцы жалуются на неприятный запах воды из-под крана

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В начале апреля новосибирцы начали жаловаться в редакцию НГС на неприятный запах воды из-под крана, причем в разных районах города. Якобы вода пахнет болотом, плесенью или «чем-то тухлым». Кто-то даже уверен, что из-за такой воды у ребенка началась аллергия, и обратился в Горводоканал, где им ответили, что используют новые реагенты, а специфический запах может вернуться. Сколько жалоб пришло в Роспотребнадзор и откуда взялся неприятный запах — в материале НГС.

Как из болота


Жалобы на неприятный запах от водопроводной воды в редакцию НГС поступили из большинства районов города: Октябрьского, Калининского, Дзержинского, Заельцовского и Центрального. Проблему описывали примерно в одном ключе: неприятный запах болота и детская аллергия от некачественной воды.

— Мы с подругой живем в разных домах и одновременно заметили, что вода изменилась. На улице Семьи Шамшиных вода из крана пахнет так, что этот запах остается даже на руках, — поделилась жительница Центрального района.

Жители домов возле «Ауры» заметили, что сильнее пахнет именно горячая вода. При этом запах канализации остается даже после мытья рук, а Горводоканал никак не реагирует на проблему. Некоторые винят плохую воду в том, что у детей появилась кожная аллергия.

— Мы обзванивали и Горводоканал, и ЖКХ. В Горводоканале сказали, что они используют новые реагенты, — рассказала НГС Наталья, которая живет в доме на Олеко Дундича. — Невозможно было даже мыться. Заходишь в ванную, воду включаешь, и это сразу ощущается. В Горводоканале говорят, что горячая вода будет пахнуть сильнее. И на самом деле, когда вода кипятится, пахнет еще хуже. Знаете, прямо болотом или тиной какой-то отдает.

По ее словам, ближе к середине апреля запах от воды стал не таким резким, но он всё равно ощущается, теперь уже вперемешку с хлором. Чтобы как-то решить проблему, она установила помпу и стала заказывать бутилированную воду, а ее знакомые в соседних домах заказали специальные фильтры.

Качество воды может зависеть от состояния коммуникаций

Качество воды может зависеть от состояния коммуникаций

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Горводоканал

В ответе на официальный запрос НГС о качестве воды в домах города, Горводоканал сообщил, что технология очистки воды за последний месяц не изменилась. А жители Дзержинского, Центрального и Калининского округов, по данным администраций, на запах холодной воды не жаловались. Информации о жалобах на горячую воду нет.

— На станциях водоподготовки реализована многоступенчатая технология очистки воды, обеспечивающая ее высокое качество и многобарьерную защиту. Такая схема широко применяется как в нашей стране (Нижний Новгород, Москва, Санкт-Петербург и др.), так и за рубежом. Технологический процесс очистки воды в городе Новосибирске за последний месяц не менялся, — ответили в Горводоканале.

По данным предприятия, холодная питьевая вода на территории города Новосибирска по контролируемым показателям соответствует СанПиН 2.1.4.1074–01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Кроме того, напомнили на предприятии, качество воды в городе контролирует Роспотребнадзор.

Каждые сутки на станциях водоподготовки берут 500 проб воды, которую проверяют по 76 физико-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям. Также на станциях и удаленных точках сети стоят автоматические приборы контроля, которые отслеживают основные показатели качества воды в режиме реального времени.

В качестве доказательства хорошего качества воды Горводоканал каждый месяц публикует результаты проверок. По информации предприятия, отклонений от санитарно-гигиенических нормативов в питьевой воде, выходящей с насосно-фильтровальных станций и в централизованной системе питьевого водоснабжения Новосибирска, нет.

— Причиной неприятного запаха холодной воды в жилых домах могут являться внутридомовые системы холодного водоснабжения. По вопросам содержания и обслуживания внутридомовых сетей холодного водоснабжения, являющихся общедолевой собственностью владельцев помещений указанного дома, рекомендуем жителям обратиться в управляющую организацию как к исполнителю коммунальных услуг, — посоветовали в МУП «Горводоканал».

Жалобы на воду с неприятным запахом пришли из разных районов города

Жалобы на воду с неприятным запахом пришли из разных районов города

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Роспотребнадзор

В Роспотребнадзоре признали, что обращения от горожан были — в апреле шесть жителей Железнодорожного, Октябрьского и Дзержинского районов пожаловались на плохое качество холодной питьевой воды (наличие запаха, привкуса). Чтобы проверить качество воды, специалисты управления взяли пробы.

— По одному из обращений жителя Октябрьского района по результатам лабораторных исследований пробы холодной питьевой воды соответствуют СанПиН 1.2.3685–21 («Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». — Прим. ред.), — сообщили итоги в Роспотребнадзоре.

Результаты лабораторных исследований в Дзержинском и Железнодорожном районах пока не поступили, находятся в работе.

Причем здесь санкции


В конце марта несколько источников НГС сообщили, что из-за санкций качество воды в Новосибирске изменится, так как оборудование и расходники, которые использует предприятие, импортные и могут возникнуть проблемы с их покупкой или доставкой.

Однако в Горводоканале эту информацию опровергли, заверив, что никакие санкции на работу предприятия не повлияют и в городе пока есть запас реагентов для очистки воды. На вопрос корреспондента НГС, где производятся эти реагенты, Горводоканал ответил, что на предприятиях, расположенных на территории Российской Федерации. А мэр Анатолий Локоть позже подчеркнул, что технологии предприятия прежде всего опираются на отечественное производство, и называл это плюсом и возможностью дать ответ на вызов, если импортные материалы уйдут с рынка.

Роспотребнадзор пока исследует пробы воды, которые взяли после обращения жителей

Роспотребнадзор пока исследует пробы воды, которые взяли после обращения жителей

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По информации МУП «Горводоканал», для очистки воды используются реагенты оксихлорид алюминия, сжиженный хлор.

По данным базы «Контур.Закупки», в августе прошлого года предприятие объявило аукцион на поставку реагента — оксихлорида алюминия для водоподготовки на сооружениях МУП г. Новосибирска «Горводоканал». Победителем аукциона стала компания ООО «Водо-учёт», с которой заключили контракт на сумму 51 миллион рублей. По данным «Контур.Фокуса» на 30 марта, ООО «Водо-учёт» прекратило свою деятельность. В 2021 году компания заработала 94 миллиона рублей, чистый убыток — 1,2 миллиона рублей.

Еще про качество воды в Новосибирске

В прошлом году российская Счетная палата опубликовала исследование качества питьевой воды в стране. Антирейтинг самой загрязненной воды возглавила Свердловская область, нашего региона в списке не оказалось. Есть мнение, что в Новосибирске вода чуть ли не самая лучшая в стране, во всяком случае, об этом говорят сотрудники Горводоканала. Качество питьевой воды зависит от разных факторов, в том числе от состояния коммуникаций. Однако даже в новостройках некоторые показатели питьевой воды не всегда бывают идеальными — это показал эксперимент, проведенный в многоэтажном доме в Заельцовском районе.

В 2018 году новосибирец Сергей Шпаков утверждал, что в воде из-под крана обнаружен смертельно опасный металл — якобы количество таллия превышало допустимые показатели в 50 раз. В ответ Горводоканал заверил, что нормы не превышены, и начал собственную проверку. В итоге выяснилось, что концентрация таллия в воде — менее предельной допустимой.

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