«Отдает болотом»: запах воды изменился в Новосибирске — жители жалуются, Горводоканал винит трубы

— Мы с подругой живем в разных домах и одновременно заметили, что вода изменилась. На улице Семьи Шамшиных вода из крана пахнет так, что этот запах остается даже на руках, — поделилась жительница Центрального района.

Жители домов возле «Ауры» заметили, что сильнее пахнет именно горячая вода. При этом запах канализации остается даже после мытья рук, а Горводоканал никак не реагирует на проблему. Некоторые винят плохую воду в том, что у детей появилась кожная аллергия.

— Мы обзванивали и Горводоканал, и ЖКХ. В Горводоканале сказали, что они используют новые реагенты, — рассказала НГС Наталья, которая живет в доме на Олеко Дундича. — Невозможно было даже мыться. Заходишь в ванную, воду включаешь, и это сразу ощущается. В Горводоканале говорят, что горячая вода будет пахнуть сильнее. И на самом деле, когда вода кипятится, пахнет еще хуже. Знаете, прямо болотом или тиной какой-то отдает.

По ее словам, ближе к середине апреля запах от воды стал не таким резким, но он всё равно ощущается, теперь уже вперемешку с хлором. Чтобы как-то решить проблему, она установила помпу и стала заказывать бутилированную воду, а ее знакомые в соседних домах заказали специальные фильтры.