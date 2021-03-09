Можно ли в Новосибирске пить воду из-под крана? НГС провел эксперимент и выяснил, что всё не так просто

Исследование проводилось не на все показатели, так что воду из-под крана лучше пропускать через фильтр. Кроме того, объяснил эксперт, ПДК (предельно допустимая концентрация) рассчитана на абсолютно здорового человека, который ничем не болел и не заболеет, но таких людей практически нет.



Как объяснили в лаборатории, загрязненность воды можно определить по показателям аммонийной группы — нитраты, нитриты, аммоний, которые показывают наличие фекальных примесей органического плана. Также о загрязненности воды говорит превышение ПДК марганца, окисляемость перманганатная.

— Важный показатель — это жесткость воды (норма — это 1,9–2,5 , в зависимости от сезонности). Кстати, повышенная жесткость дает накипь на чайнике. Если жесткость выше нормы, значит, повышены магний и кальций (в исследованиях они не нормируются), что может быть опасно для здоровья, — уточнили специалисты лаборатории.

Что говорит Роспотребнадзор

В прошлом году Роспотребнадзор провел 26 проверок ресурсоснабжающих организаций и выявил нарушения. 90% проверок выявили нарушения требования санитарного законодательства. Среди частых нарушений есть отсутствие производственного контроля за качеством питьевой воды и несоответствие качества воды гигиеническим нормативам.

— За допущенные нарушения требований санитарного законодательства составлено 33 протокола об административном правонарушении, в том числе 33 на юридических лиц; 11 дел о привлечении к административной ответственности направлено на рассмотрение в суды. По результатам проверок выдано 21 предписание об устранении выявленных нарушений санитарных правил, внесено 11 представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, — сообщили в управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области.

В Новосибирской области есть несколько программ, разработанных для того, чтобы обеспечить население качественной питьевой водой. В прошлом году в рамках этих программ построили установки водоподготовки в Сузуне, станции химической водоочистки и модульных установок водоподготовки в Тогучине, системы водоочистки в селе Усть-Тарка, водозаборных скважин и станции водоподготовки в Карасуке, провели реконструкцию водозабора в Маслянино. По информации Роспотребнадзора, это позволило добиться улучшения качества питьевой воды в разводящей сети: удельный вес проб, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, уменьшился с 21,6% в 2019 году до 20,4% в 2020 году. По микробиологическим показателям удельный вес проб, не соответствующих гигиеническим нормативам, снизился с 0,7% в 2019 году до 0,4% в 2020-м .



Как выбирать бутилированную воду

Несмотря на все плюсы «живой» воды, для многих всё же надежнее бутилированная. В прошлом году Роспотребнадзор напомнил моменты, на которые нужно обращать внимание при покупке бутилированной воды. Прежде всего она должна быть прозрачной, без осадка. По требованию покупателя продавец должен предоставить документы, подтверждающие качество и безопасность продукта. На воду должна быть декларация о соответствии, на воду для детского питания должно быть свидетельство о государственной регистрации. Бутилированную воду не стоит хранить под прямыми лучами солнца, возле отопительных приборов. Кулеры и помпы нужно регулярно промывать и дезинфицировать специальными средствами.

Пить или не пить

Корреспондент НГС задала диетологам вопрос — какую воду все-таки нужно пить? Главная мысль, которая прозвучала от специалистов по питанию, — вода должна быть чистая, а насколько она чистая из-под крана, зависит от многих показателей. По их наблюдению, часто люди предпочитают бутилированную воду, так как уверены, что вода там, по крайней мере, точно чистая.

Так что кипятить или нет, пить из-под крана или покупать воду в бутылках — вопрос предпочтений, считает диетолог Олеся Лымарь.

— Я бы не апеллировала понятиями полезнее или вреднее. Вода из-под крана не вредная, ее можно пить, ей не отравишься. Также я не могу сказать, что не надо пить воду из бутылок, что она мертвая, — говорит диетолог.

По ее мнению, многие уверены, что чем больше придавать этому значение, тем будет лучше. Но парадокс в том, что люди выбирают правильную, по их мнению, воду, но при этом не бросают курить. Диетолог обращает внимание на то, что главное — не переборщить с минералкой, а что касается обычной питьевой воды — в Новосибирске это не принципиально.

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