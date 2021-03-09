Можно ли в Новосибирске пить воду из-под крана? НГС провел эксперимент и выяснил, что всё не так просто

НГС протестировал качество воды из-под крана в Новосибирске
В феврале российская Счетная палата опубликовала исследование качества питьевой воды в стране. Антирейтинг самой загрязненной воды возглавила Свердловская область. В этом списке несколько регионов, Новосибирской области там не оказалось. Есть мнение о том, что в Новосибирске вода настолько хороша, что ее можно пить прямо из-под крана. Но так ли это — вопрос, особенно для адептов бутилированной воды. Горводоканал регулярно отчитывается о результатах своих исследований и говорит, что наша вода не раз получала награды, а системы очистки действительно позволяют обходиться без фильтров. Мы отправили пробы воды из-под крана в две независимые лаборатории. Подробности эксперимента и комментарии экспертов — в материале НГС.
Исследование Счетной палаты
В начале февраля Счетная палата РФ опубликовала результаты работ по развитию водохозяйственного комплекса страны. Выяснилось, что восстановление рек и экологическая реабилитация проходят «недостаточно эффективно».
Экологическая реабилитация водных объектов — это комплекс инженерных, санитарно-гигиенических и ландшафтных мероприятий, направленных на исключение деградации водных объектов и улучшение состояния гидрографической сети. Мероприятия по экологической реабилитации позволяют восстановить способность водных объектов к самоочищению и воспроизводству компонентов водных экосистем.
По результатам исследования эксперты пришли к выводу, что качество воды в регионах оставляет желать лучшего, в первую очередь из-за сбросов промышленных и бытовых сточных вод, поверхностных стоков вод с сельскохозяйственных угодий.
— От 30 до 40% населения страны регулярно пользуются водой, не соответствующей гигиеническим нормативам, — отметил в отчете аудитор Счетной палаты Алексей Каульбарс. — Несмотря на общее снижение сброса загрязненных сточных вод, наблюдается увеличение в этих сбросах таких загрязняющих веществ, как хлориды, нитраты, калий и фосфаты. В водных объектах, используемых в качестве питьевых источников, отмечается рост доли проб воды, не соответствующих требованиям СанПиН.
По информации ведомства, за последние восемь лет экологическая реабилитация не проводилась в наиболее загрязненных городах: Челябинске, Магнитогорске, Череповце, Новокузнецке, Красноярске и Нижнем Тагиле. Причина — либо города не подавали документы на соответствующие мероприятия, либо они были представлены не в полном объеме.
Кроме того, отмечают эксперты, некоторые данные могут не отражать реальную ситуацию. В частности, говорится о том, что мероприятия по очистке вод должны проходить одновременно с модернизацией очистных сооружений и снижением объемов сбросов. Но на практике часто оказывается по-другому: либо не синхронизируются, либо проводятся не в полном объеме. Например, могут в один момент проводить реабилитацию и тут же выдавать разрешение на сброс.
Отдельно по Новосибирской области в отчете Счетной палаты практически нет данных. А вот в соседней, Томской области, говорится в отчете, после реабилитации класс качества воды ухудшился по ряду показателей, что свидетельствует в том числе «о неэффективном использовании бюджетных средств».
По сведениям Счетной палаты, с 2012 по 2019 год в стране не было реабилитировано ни одного водного объекта с
По данным за последние
Однако в отдельной таблице, прилагавшейся к отчету, есть сведения о том, сколько таких случаев по бассейнам рек. Лидер антирейтинга — бассейн Волги. Второе место на протяжении семи лет уверенно держит бассейн реки Обь (напомним, Обь протекает по территории нескольких областей). В 2019 году в бассейне Оби в общей сложности зарегистрировано 957 случаев высокого и экстремально высокого уровня загрязнения воды.
Самая лучшая вода в стране?
Среди новосибирцев распространено мнение, что наша вода — одна из самых лучших. А начальник диспетчерской службы МУП «Горводоканал» Сергей Зубков безапелляционно утверждает, что в Новосибирске — самая лучшая и вкусная вода в России.
— Воду можно пить из-под крана, она проходит все стадии очистки. У нас вода соответствует СанПиН, всем требованиям. Честно, я сам пью из-под крана, без всяких фильтров, — говорит Сергей Зубков.
По его словам, статус лучшей воды в стране подтвержден многочисленными наградами. А претензии к качеству воды могут возникать из-за плохих труб, по которым вода доходит до потребителя.
— Если уж кто-то там боится, что какие-то примеси попадут, можно наливать в бутылку воду, она там буквально стоит
Кстати, на вопрос, нужно ли кипятить, специалист ответил, что можно, но не нужно, так как при кипячении часть полезных веществ просто уничтожится.
— Кипяченая вода — это мертвая вода. От нее хуже не будет, конечно. Просто эта вода организму не приносит ни вреда, ни пользы, — объяснил он. Мертвой он назвал и бутилированную воду, которая может стоять месяцами и не портиться, в отличие от «живой» воды, которой желательно стоять не больше трех дней.
Как очищают воду
По информации МУП «Горводоканал», предприятие одновременно использует несколько методов, технологий и технических решений по многобарьерной защите от загрязнений.
— Применяются методы обеззараживания газообразным хлором и ультрафиолетовое облучение. Основным аргументом в пользу ультрафиолетового облучения является необходимость обеспечения обеззараживания в отношении устойчивых к хлору микроорганизмов: вирусов и цист простейших. Эффективность обеззараживания
Качество исходной и питьевой воды контролирует аккредитованная Центральная химико-бактериологическая лаборатория по 78 физико-химическим, микробиологическим, радиологическим и паразитологическим показателям. Ежедневно лаборатория проверяет 60 контрольных точек (всего точек 740) по химико-бактериологическим и радиологическим показателям в распределительной сети в разных районах города, включая и самые отдаленные. Кроме этого, проводится непрерывный круглосуточный автоматический контроль с помощью аналитических приборов определения показаний по остаточному хлору и мутности в 16 контрольных точках в разных районах города.
На сайте «Горводоканала» можно найти отчеты о проверке качества воды в Новосибирской области. Там же опубликована Декларация «Горводоканала», в которой говорится о стадиях очистки воды.
— На водозаборных сооружениях вода проходит через сороудерживающие решетки и сетки, а далее на водоочистных сооружениях производится физико-химическая очистка природной воды по двухступенчатой схеме — обработка реагентами, отстаивание и фильтрование. После чего вода обеззараживается до требуемых нормативов и выдерживается не менее
Что показал эксперимент НГС
Чтобы понять, насколько хороша вода в городе, мы решили провести эксперимент (пусть не совсем объективный). Взяли воду из крана в новостройке Заельцовского района (выбор пал на квартиру корреспондента) и отдали пробы в две частные лаборатории.
Первая лаборатория — «Экология Вашего Дома». Анализ воды стоит
Вторая лаборатория — «Технология воды». Анализ воды стоил примерно столько же —
Пробы брали в один и тот же день с разницей примерно в один час. Результаты анализа немного различаются. Во втором случае (проба, с которой работала лаборатория «Технология воды») оказалось, что вода мутная и железа в ней больше нормы.
— Предоставленный на анализ образец не соответствует требованиям ГОСТ по показателю: мутность, железо общее, — сказано в документе. После того как результаты отправили по электронной почте, специалист компании дал дополнительный комментарий по телефону.
— Чуть превышение железа. Возможно, это связано с трубопроводом, — объяснил специалист. По его словам, превышение некритичное, пить воду можно, пропустив через фильтр. На вопрос о том, насколько всё плохо, в лаборатории ответили, что люди с поселковыми водопроводами о таком качестве могут только мечтать. Но вообще в городе превышение по железу недопустимо.
Кстати, визуально превышение этого показателя заметить невозможно — вода чистая, прозрачная (кроме того, на чайнике нет никакой накипи). Понять, что железа в воде больше нормы, по его словам, можно по подтекам в накопительном бачке (если снять крышку бачка, будет некий ободок).
По результату, который выслала лаборатория «Экология Вашего Дома», проба воды соответствует СанПиН
— Проба воды соответствует нормативам по всем исследованным показателям, — говорится в отчете.
В более детальном комментарии представитель лаборатории объяснил, чем грозит превышение какого-либо показателя и какая должна быть вода.
Что там вообще плавает
Эксперт лаборатории «Экология Вашего Дома» на вопрос о железе всё же признал, что показатель говорит о том, что «желтые подтеки на сантехнике со временем гарантированы». Но в общем и целом «хорошая, стандартная водопроводная вода, ничего экстраординарного в ней нет».
— Вода из реки идет более-менее нормальная, там с железом никаких проблем нет. Но, учитывая трубы наши ржавые, коммуникации, она дает такую концентрацию железа. К сожалению, это данность, — констатировали в лаборатории. Пить воду из-под крана не рекомендовали — посоветовали использовать фильтр, можно даже самый простой, который стоит несколько сотен.
Исследование проводилось не на все показатели, так что воду из-под крана лучше пропускать через фильтр. Кроме того, объяснил эксперт, ПДК (предельно допустимая концентрация) рассчитана на абсолютно здорового человека, который ничем не болел и не заболеет, но таких людей практически нет.
Как объяснили в лаборатории, загрязненность воды можно определить по показателям аммонийной группы — нитраты, нитриты, аммоний, которые показывают наличие фекальных примесей органического плана. Также о загрязненности воды говорит превышение ПДК марганца, окисляемость перманганатная.
— Важный показатель — это жесткость воды (норма — это
Что говорит Роспотребнадзор
В прошлом году Роспотребнадзор провел 26 проверок ресурсоснабжающих организаций и выявил нарушения. 90% проверок выявили нарушения требования санитарного законодательства. Среди частых нарушений есть отсутствие производственного контроля за качеством питьевой воды и несоответствие качества воды гигиеническим нормативам.
— За допущенные нарушения требований санитарного законодательства составлено 33 протокола об административном правонарушении, в том числе 33 на юридических лиц; 11 дел о привлечении к административной ответственности направлено на рассмотрение в суды. По результатам проверок выдано 21 предписание об устранении выявленных нарушений санитарных правил, внесено 11 представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, — сообщили в управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области.
В Новосибирской области есть несколько программ, разработанных для того, чтобы обеспечить население качественной питьевой водой. В прошлом году в рамках этих программ построили установки водоподготовки в Сузуне, станции химической водоочистки и модульных установок водоподготовки в Тогучине, системы водоочистки в селе Усть-Тарка, водозаборных скважин и станции водоподготовки в Карасуке, провели реконструкцию водозабора в Маслянино. По информации Роспотребнадзора, это позволило добиться улучшения качества питьевой воды в разводящей сети: удельный вес проб, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, уменьшился с 21,6% в 2019 году до 20,4% в 2020 году. По микробиологическим показателям удельный вес проб, не соответствующих гигиеническим нормативам, снизился с 0,7% в 2019 году до 0,4% в
Как выбирать бутилированную воду
Несмотря на все плюсы «живой» воды, для многих всё же надежнее бутилированная. В прошлом году Роспотребнадзор напомнил моменты, на которые нужно обращать внимание при покупке бутилированной воды. Прежде всего она должна быть прозрачной, без осадка. По требованию покупателя продавец должен предоставить документы, подтверждающие качество и безопасность продукта. На воду должна быть декларация о соответствии, на воду для детского питания должно быть свидетельство о государственной регистрации. Бутилированную воду не стоит хранить под прямыми лучами солнца, возле отопительных приборов. Кулеры и помпы нужно регулярно промывать и дезинфицировать специальными средствами.
Пить или не пить
Корреспондент НГС задала диетологам вопрос — какую воду все-таки нужно пить? Главная мысль, которая прозвучала от специалистов по питанию, — вода должна быть чистая, а насколько она чистая из-под крана, зависит от многих показателей. По их наблюдению, часто люди предпочитают бутилированную воду, так как уверены, что вода там, по крайней мере, точно чистая.
Так что кипятить или нет, пить из-под крана или покупать воду в бутылках — вопрос предпочтений, считает диетолог Олеся Лымарь.
— Я бы не апеллировала понятиями полезнее или вреднее. Вода из-под крана не вредная, ее можно пить, ей не отравишься. Также я не могу сказать, что не надо пить воду из бутылок, что она мертвая, — говорит диетолог.
По ее мнению, многие уверены, что чем больше придавать этому значение, тем будет лучше. Но парадокс в том, что люди выбирают правильную, по их мнению, воду, но при этом не бросают курить. Диетолог обращает внимание на то, что главное — не переборщить с минералкой, а что касается обычной питьевой воды — в Новосибирске это не принципиально.
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