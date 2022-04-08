Мэрия объяснила, почему на работу новосибирского «Горводоканала» не повлияют санкции

Мэрия Новосибирска объяснила, как будет работать МУП «Горводоканал» в условиях наложенных на Россию санкций. В администрации считают, что ограничения не повлияют на работу предприятия.
— Для очистки и обеззараживания питьевой воды в системе холодного водоснабжения города Новосибирска применяются такие коагулянты и реагенты, как оксихлорид алюминия, сжиженный хлор и другие. МУП «Горводоканал» приобретает коагулянты и реагенты, постоянно необходимые для подготовки питьевой воды, у предприятий, расположенных на территории Российской Федерации, — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе мэрии со ссылкой на департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.
В мэрии уточнили, что на предприятии сейчас сформирован необходимый запас расходных материалов, коагулянтов, реагентов, комплектующих, оборудования и инструментов для обеспечения бесперебойной работы сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности предприятия, в течение длительного срока.
Весной 2021 года НГС провел эксперимент: сдал на анализ воду из-под крана в независимые лаборатории. Выяснилось, что с питьевой водой у нас всё не так просто.