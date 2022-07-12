19-летний студент НГТУ утонул недалеко от Бугринского моста
Тело обнаружили спасатели МАСС
Вечером 11 июля в Новосибирске в районе Бугринского моста утонул
— Это произошло вчера в Кировском районе. Водолазы достали тело. Парень
По предварительной информации, погибший был гражданином Китая. Также информацию о гибели парня подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области. По данным ведомства, сообщение о том, что в Оби ниже пляжа «Бугринская роща» утонул мужчина, поступило в 16:31. Тело в 20:55 обнаружили спасатели МАСС.
Пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по НСО сообщили, что материалы дела находятся в полиции. В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области не смогли оперативно прокомментировать произошедшее.
В пресс-службе НГТУ НЭТИ сообщили, что погибший был студентом вуза:
— Мы подтверждаем факт гибели студента НГТУ НЭТИ. Подробности просим уточнять у следственных органов. Университет приносит соболезнования друзьям и родственникам погибшего.
На прошлой неделе в районе Бугринского моста утонул