19-летний студент НГТУ утонул недалеко от Бугринского моста

Вечером 11 июля в Новосибирске в районе Бугринского моста утонул 19-летний парень.



— Это произошло вчера в Кировском районе. Водолазы достали тело. Парень 2003 года рождения, — рассказал начальник ГО и ЧС Советского района Юрий Перязев, знакомый с ситуацией.



По предварительной информации, погибший был гражданином Китая. Также информацию о гибели парня подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области. По данным ведомства, сообщение о том, что в Оби ниже пляжа «Бугринская роща» утонул мужчина, поступило в 16:31. Тело в 20:55 обнаружили спасатели МАСС.