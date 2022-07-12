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19-летний студент НГТУ утонул недалеко от Бугринского моста

Тело обнаружили спасатели МАСС

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Инцидент произошел недалеко от пляжа

Инцидент произошел недалеко от пляжа

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Вечером 11 июля в Новосибирске в районе Бугринского моста утонул 19-летний парень.

— Это произошло вчера в Кировском районе. Водолазы достали тело. Парень 2003 года рождения, — рассказал начальник ГО и ЧС Советского района Юрий Перязев, знакомый с ситуацией.

По предварительной информации, погибший был гражданином Китая. Также информацию о гибели парня подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области. По данным ведомства, сообщение о том, что в Оби ниже пляжа «Бугринская роща» утонул мужчина, поступило в 16:31. Тело в 20:55 обнаружили спасатели МАСС.

Пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по НСО сообщили, что материалы дела находятся в полиции. В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области не смогли оперативно прокомментировать произошедшее.

В пресс-службе НГТУ НЭТИ сообщили, что погибший был студентом вуза:

— Мы подтверждаем факт гибели студента НГТУ НЭТИ. Подробности просим уточнять у следственных органов. Университет приносит соболезнования друзьям и родственникам погибшего.

На прошлой неделе в районе Бугринского моста утонул 16-летний подросток. Его тело достали водолазы муниципальной аварийно-спасательной службы.

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