Пассажирке рейса S7 Новосибирск — Москва принесли на борт рыбу с червями
Девушка заявила о том, что собирается писать жалобу
Одна из пассажирок рейса S7 Новосибирск — Москва (2504) сообщила о том, что получила в контейнере с едой рыбу с червями. Об этом пишет Ксения Собчак в своем телеграм-канале.
— Принесли спецпитание, там рыба, заказывала заранее. Я ее вилкой начинаю ковырять и понимаю, что в ней белые жгутики, и это не кости, совсем не кости! Начинаю их вынимать и ощущение, что это какие-то червяки, — передает Собчак комментарий пассажирки рейса.
Бортпроводник предложил девушке написать жалобу, а вместо рыбы предложил гречку. В компании S7 нам сообщили, что удивлены ситуацией.
— S7 Airlines крайне удивлена ситуацией, и наши специалисты уже оперативно разбираются в ней, — сообщили MSK1.RU в пресс-службе S7. — Мы на связи с поставщиком бортового питания, а пассажирке обязательно предоставим компенсацию.
Ранее НГС рассказывал, как пассажиров самолета авиакомпании S7 из Томска до Новосибирска отправили на автобусе из-за отмены рейса.