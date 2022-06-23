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Пассажирке рейса S7 Новосибирск — Москва принесли на борт рыбу с червями

Девушка заявила о том, что собирается писать жалобу

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В авиакомпании сообщили, что разбираются в ситуации

В авиакомпании сообщили, что разбираются в ситуации

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Одна из пассажирок рейса S7 Новосибирск — Москва (2504) сообщила о том, что получила в контейнере с едой рыбу с червями. Об этом пишет Ксения Собчак в своем телеграм-канале.

— Принесли спецпитание, там рыба, заказывала заранее. Я ее вилкой начинаю ковырять и понимаю, что в ней белые жгутики, и это не кости, совсем не кости! Начинаю их вынимать и ощущение, что это какие-то червяки, — передает Собчак комментарий пассажирки рейса.

Бортпроводник предложил девушке написать жалобу, а вместо рыбы предложил гречку. В компании S7 нам сообщили, что удивлены ситуацией.

— S7 Airlines крайне удивлена ситуацией, и наши специалисты уже оперативно разбираются в ней, — сообщили MSK1.RU в пресс-службе S7. — Мы на связи с поставщиком бортового питания, а пассажирке обязательно предоставим компенсацию.

Ранее НГС рассказывал, как пассажиров самолета авиакомпании S7 из Томска до Новосибирска отправили на автобусе из-за отмены рейса.

S7 Airlinesедасамолет
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