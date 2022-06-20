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Пассажиров самолета до Новосибирска отправили на автобусе из-за отмены рейса

Отменить рейс из Томска было инициативой компании S7

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Инцидент произошел 18 июня

Инцидент произошел 18 июня

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Томская транспортная прокуратура проводит проверку из-за отмены рейса авиакомпании «Сибирь». 18 июня часть пассажиров рейса Томск — Новосибирск добиралась в Новосибирск на автобусе за счет средств авиакомпании.

Как объяснили в прокуратуре, отмена рейса была инициативой компании.

Томская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения перевозчиком законодательства о безопасности полетов и прав пассажиров. НГС направили запрос в S7. На момент публикации ответа не было.

АО «Авиакомпания "Сибирь"» образована 19 мая 1994 года. Адрес регистрации юрлица — город Обь, Новосибирская область. Генеральный директор АО — Вадим Клебанов. По данным системы «Контур.Фокус», владельцем 100% акций «Сибири» является ЗАО «Группа компаний С 7», генеральным директором которого является Татьяна Филева. Финансовые показатели АО «Авиакомпания "Сибирь"» на конец 2021 года: выручка — 156 миллиардов рублей, чистая прибыль — 12 миллиардов.

В дежурную часть МВД на транспорте поступило сообщение о неадекватном поведении пассажира рейса Петропавловск-Камчатский — Новосибирск.

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