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Пьяного пассажира сняли с рейса Петропавловск-Камчатский — Новосибирск

В отношении нарушителя составили два административных протокола

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Пьяного мужчину доставили в отдел полиции для разбирательства

Пьяного мужчину доставили в отдел полиции для разбирательства

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8 мая в дежурную часть МВД на транспорте поступило сообщение о неадекватном поведении пассажира рейса Петропавловск-Камчатский — Новосибирск. Мужчина хамил экипажу и вел себя неуважительно по отношению к попутчикам.

— Житель Камчатского края с видимыми признаками опьянения во время полета выражался нецензурной бранью в адрес бортпроводников. На замечания работников авиакомпании он не реагировал, — рассказали НГС в транспортной полиции.

После приземления воздушного судна в аэропорту Толмачево на борт поднялся наряд полицейских. Им удалось утихомирить дебошира и доставить его в отделение.

— Медицинское освидетельствование подтвердило у мужчины среднюю степень алкогольного опьянения. В отношении нарушителя составлены протоколы о мелком хулиганстве и невыполнении пассажиром законных распоряжений командира воздушного судна, — сообщили НГС в транспортной полиции Новосибирской области.

Ранее двух авиадебоширов из Толмачево, которые устроили драку в самолете, приговорили к сроку и штрафу.

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дебоширдебош в аэропорту
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