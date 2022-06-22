СЕЙЧАС +24°С
Пробки 6/10
usd 54.71
eur 57.46
Тема дняУмер певец Пьер Нарцисс
Все новости
Все новости

В Якутии разбился самолет с пятью людьми на борту

Это уже второе ЧП с самолетами в регионе за два дня

1 119
Пропавший накануне самолет пока так и не нашли

Пропавший накануне самолет пока так и не нашли

Поделиться

Самолет-зондировщик Ан-30М разбился в Якутии при заходе на посадку, сообщили РБК в управлении МЧС по республике. На борту находилось пять человек и 6,3 тонны продуктов. О судьбе людей пока ничего неизвестно.

— Борт выполнял коммерческий рейс, вылетел по маршруту Якутск — Оленек. Судно должно было произвести посадку в аэропорту, но не прибыло в назначенное время и пропало с радаров. Последний раз выходил на связь в 30 км от н. п. Оленек. Аварийный маяк не срабатывал, — сообщили в ведомстве.

Ан-30М прибыл в республику 2 июня для участия в борьбе с лесными пожарами. Самолету 44 года, первый полет он совершил в 1978 году.

Отметим, что это уже второй пропавший в Якутии самолет за два дня. В регионе до сих пор не найден исчезнувший 21 июня Ан-2 с двумя членами экипажа и одним пассажиром, который вылетел по маршруту Ус Хатын (Якутск) — Вертикальный (Кобяйский район) — Ус Хатын, но так и не прибыл к месту назначения.

По теме

МЧСпропавший самолет
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2