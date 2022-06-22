В Якутии разбился самолет с пятью людьми на борту

Отметим, что это уже второй пропавший в Якутии самолет за два дня. В регионе до сих пор не найден исчезнувший 21 июня Ан-2 с двумя членами экипажа и одним пассажиром, который вылетел по маршруту Ус Хатын (Якутск) — Вертикальный (Кобяйский район) — Ус Хатын, но так и не прибыл к месту назначения.