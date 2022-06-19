СЕЙЧАС +18°С
Пробки 2/10
usd 56.71
eur 59.33
Тема дняВ Новосибирск привезли новый китайский кроссовер
Все новости
Все новости
Подробности

Два парапланериста разбились под Омском — они не справились с управлением

Инцидент произошел ранним утром возле села Большекулачье

2 175
Параплан упал в районе села Большекулачье ранним утром 19 июня

Параплан упал в районе села Большекулачье ранним утром 19 июня

Поделиться

В Омской области погибли два парапланериста — они разбились при падении. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Омской области.

По информации из полиции, около 8 утра рыбаки, которые в тот момент находились на водоеме возле села Большекулачье, сообщили о падении параплана. В результате два человека погибли.

— По предварительной информации, они не справились с управлением воздушного транспортного средства и разбились при падении, — уточнили в пресс-службе.

Сейчас на месте происшествия работает следственная группа, также выехала группа следователей Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Уже удалось установить личность одного из погибших мужчин — 57-летнего жителя Омска. Кроме того, полиция обнаружила автомобиль, на котором парапланеристы приехали, — он стоял в районе села Троицкого.

В прошлом году крушение потерпел новосибирский параплан — тогда пострадавшие попали в больницу.

По теме

Омская областьСК на транспортеУМВД по Омской областипарапланерист разбилсяпарапланеризм
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ3
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2