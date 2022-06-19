Два парапланериста разбились под Омском — они не справились с управлением
Инцидент произошел ранним утром возле села Большекулачье
В Омской области погибли два парапланериста — они разбились при падении. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Омской области.
По информации из полиции, около 8 утра рыбаки, которые в тот момент находились на водоеме возле села Большекулачье, сообщили о падении параплана. В результате два человека погибли.
— По предварительной информации, они не справились с управлением воздушного транспортного средства и разбились при падении, — уточнили в пресс-службе.
Сейчас на месте происшествия работает следственная группа, также выехала группа следователей Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
Уже удалось установить личность одного из погибших мужчин —
В прошлом году крушение потерпел новосибирский параплан — тогда пострадавшие попали в больницу.