Под Новосибирском жестко приземлился мотопараплан — два пилота попали в больницу

Мотопараплан совершил жесткую посадку в окрестностях Бердска
29 июля в Бердске мотопараплан совершил жесткую посадку во время Всероссийского чемпионата по спорту сверхлегкой авиации. Пострадали спортсмены из Московской области.
— Пилоты выполняли упражнение и неправильно зашли на посадку. Это ошибка пилотирования. На месте дежурила скорая — их сразу увезли в больницу. У спортсменов были все необходимые бумаги. Не было никаких ограничений по полету. Все основания для допуска к участию в соревнованиях были. К тому же все средства, на которых они участвовали, были проверены до начала соревнований. На месте полиция была. Признано ошибкой пилотирования, — рассказали в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта по Новосибирской области.
Спортсменов развезли по разным больницам: один отправился в Бердскую, другой — в Искитимскую. У одного из спортсменов оказались просто ушибы, у другого — перелом ноги.
— Следствием отрабатываются версии случившегося — ошибка пилотирования, технические неисправности воздушного судна, неблагоприятные погодные условия. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — рассказали в пресс-службе новосибирского отдела Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
Чемпионат начался 27 июля, закончится он 1 августа. Соревнования проходят на аэродроме Бердск-Центральный (аэродром ДОСААФ).
В Новосибирске 14 июня мужчина на параплане перелетел пробку на Гусинобродском шоссе. Его полет удалось снять на видео одному из автомобилистов, который в этот момент застрял в заторе.