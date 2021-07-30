Под Новосибирском жестко приземлился мотопараплан — два пилота попали в больницу

29 июля в Бердске мотопараплан совершил жесткую посадку во время Всероссийского чемпионата по спорту сверхлегкой авиации. Пострадали спортсмены из Московской области.

— Пилоты выполняли упражнение и неправильно зашли на посадку. Это ошибка пилотирования. На месте дежурила скорая — их сразу увезли в больницу. У спортсменов были все необходимые бумаги. Не было никаких ограничений по полету. Все основания для допуска к участию в соревнованиях были. К тому же все средства, на которых они участвовали, были проверены до начала соревнований. На месте полиция была. Признано ошибкой пилотирования, — рассказали в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта по Новосибирской области.

