Зато без пробок. В Новосибирске мужчина на параплане перелетел забитое машинами Гусинобродское шоссе

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре уточнили, что инцидент произошел еще на прошлой неделе.

— Органы внутренних дел уточнят личность мужчины, опросят его по данному событию. При наличии оснований дело будет передано нам. Но к нам материалы пока не поступали, — пояснил помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по организационным вопросам, контролю исполнения, рассмотрению обращений и приему граждан Антон Кошляк.