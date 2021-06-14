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Зато без пробок. В Новосибирске мужчина на параплане перелетел забитое машинами Гусинобродское шоссе

Он оказался в опасной близости от проводов ЛЭП

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Парапланерист перелетел магистраль с интенсивным движением и едва не угодил в провода ЛЭП

Парапланерист перелетел магистраль с интенсивным движением и едва не угодил в провода ЛЭП

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Парапланерист перелетел пробки в Новосибирске

В Новосибирске мужчина на параплане перелетел пробку на Гусинобродском шоссе. Его полет удалось снять на видео одному из автомобилистов, который в этот момент застрял в заторе.

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре уточнили, что инцидент произошел еще на прошлой неделе.

— Органы внутренних дел уточнят личность мужчины, опросят его по данному событию. При наличии оснований дело будет передано нам. Но к нам материалы пока не поступали, — пояснил помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по организационным вопросам, контролю исполнения, рассмотрению обращений и приему граждан Антон Кошляк.

Год назад в Новосибирск прилетела команда мотопарапланеристов, летевшая во Владивосток из Санкт-Петербурга. Пилоты планировали установить мировой рекорд, преодолев расстояние в 10 тысяч километров на мотопараплане.

В октябре 2019 года под Новосибирском на аэродроме Бердск-Южный сибирячка на параплане не справилась с управлением и врезалась в припаркованные машины. В этот же день на аэродроме парапланеристы из клуба «Командор» закрывали сезон полетов. Женщина попала в больницу с переломом крестца.

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