Зато без пробок. В Новосибирске мужчина на параплане перелетел забитое машинами Гусинобродское шоссе

Парапланерист перелетел пробки в Новосибирске
В Новосибирске мужчина на параплане перелетел пробку на Гусинобродском шоссе. Его полет удалось снять на видео одному из автомобилистов, который в этот момент застрял в заторе.
В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре уточнили, что инцидент произошел еще на прошлой неделе.
— Органы внутренних дел уточнят личность мужчины, опросят его по данному событию. При наличии оснований дело будет передано нам. Но к нам материалы пока не поступали, — пояснил помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по организационным вопросам, контролю исполнения, рассмотрению обращений и приему граждан Антон Кошляк.
Год назад в Новосибирск прилетела команда мотопарапланеристов, летевшая во Владивосток из Санкт-Петербурга. Пилоты планировали установить мировой рекорд, преодолев расстояние в 10 тысяч километров на мотопараплане.
В октябре 2019 года под Новосибирском на аэродроме Бердск-Южный сибирячка на параплане не справилась с управлением и врезалась в припаркованные машины. В этот же день на аэродроме парапланеристы из клуба «Командор» закрывали сезон полетов. Женщина попала в больницу с переломом крестца.