«Вышел во двор и не вернулся»:
67-летний новосибирец пропал в Октябрьском районе — у него проблемы с памятью
Его не могут найти с
В Октябрьском районе Новосибирска пропал 67-летний Леонид Ишутин. У него проблемы с памятью, и обычно он находится под контролем родственников. С
— Мужчина проживает в Октябрьском районе в частном доме. Последний год не работает, начали появляться проблемы с памятью. Сидит дома и занимается домашним хозяйством. Всегда под присмотром родных и близких. Выходит курить в ограду дома и иногда берет с собой собаку и выходит на улицу. В этот раз собака находилась дома, вышел просто во двор покурить и не вернулся, — рассказала НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.
Как уточнила Алеся Яблонских, он никуда не планировал уезжать или уходить. В ночь с 15 на 16 июня волонтеры «ЛизаАлерт» уже выезжали на поиски на местности.
Рост Леонида Ишутина — 185 см. У него худощавое телосложение, зеленые глаза, седые коротко стриженные волосы. Мужчина был одет в серый свитер, темно-серые штаны и калоши. У Леонида Ишутина есть усы. Если вы обладаете какой-либо информацией, то позвоните по номерам: 112 или
Новосибирский поисковый отряд «ЛизаАлерт» отчитался о находке человеческих останков — это произошло