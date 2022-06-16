«Вышел во двор и не вернулся»: 67-летний новосибирец пропал в Октябрьском районе — у него проблемы с памятью

В Октябрьском районе Новосибирска пропал 67-летний Леонид Ишутин. У него проблемы с памятью, и обычно он находится под контролем родственников. С 15 июня его местонахождение неизвестно.

— Мужчина проживает в Октябрьском районе в частном доме. Последний год не работает, начали появляться проблемы с памятью. Сидит дома и занимается домашним хозяйством. Всегда под присмотром родных и близких. Выходит курить в ограду дома и иногда берет с собой собаку и выходит на улицу. В этот раз собака находилась дома, вышел просто во двор покурить и не вернулся, — рассказала НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.