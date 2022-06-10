Стала известна причина пожара на стройке ЖК «Авиатор», где взорвался газовый баллон
Рабочие пытались тушить его сами, но не смогли
Пожар на стройплощадке ЖК «Авиатор» в Новосибирске начался из-за нарушения техники безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Брусника», которая является застройщиком жилого комплекса.
— Во время выполнения сварочных работ подрядчик нарушил технику безопасности: окалина попала на утеплитель цоколя, материал загорелся. Потушить его собственными силами рабочие не смогли. Огонь быстро распространился, повышение температуры в помещении спровоцировало взрыв газового баллона. Площадь возгорания составила 250 кв. метров. Пожар уже потушен, пострадавших нет, — рассказали в пресс-службе «Брусники».
Пожар начался сегодня, 10 июня, около 11 утра. В МЧС по Новосибирской области уточнили, что открытое горение строительных материалов ликвидировали в 12:33.