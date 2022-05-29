Отдыхающий утонул в котловане в Юго-Западном жилмассиве
МЧС напоминает, что купаться там запрещено
28 мая в котловане в Юго-Западном жилмассиве было найдено тело утонувшего мужчины. Погибший решил поплавать в запрещенном для купания месте, где до сих пор не исследовано дно, сообщил НГС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области Павел Винаков.
Он подчеркнул, что вызов на пульт дежурного поступил в 19:30. Спасателям сообщили, что во время купания пропал мужчина 1973 года рождения. На место происшествия прибыли сотрудники Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС), которые организовали работу водолазов. В течение нескольких часов тело погибшего было найдено и передано сотрудникам полиции.
— Юго-Западный котлован является местом неорганизованного отдыха людей у воды. Купаться там категорически запрещено. Там установлено
Он напомнил, что в Новосибирской области купаться можно только на официально открытых пляжах. Ни один пляж на данный момент еще официально не открыт.
Вечером 28 мая сотрудники МАСС выловили в Оби нетрезвую женщину, которая оказалась в воде после фаер-шоу, прошедшего на главной сцене Михайловской набережной. На мероприятии было действительно жарко, подробности — в фоторепортаже НГС.