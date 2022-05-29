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Отдыхающий утонул в котловане в Юго-Западном жилмассиве

МЧС напоминает, что купаться там запрещено

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Мужчина 1973 года рождения пропал во время купания

Мужчина 1973 года рождения пропал во время купания

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28 мая в котловане в Юго-Западном жилмассиве было найдено тело утонувшего мужчины. Погибший решил поплавать в запрещенном для купания месте, где до сих пор не исследовано дно, сообщил НГС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области Павел Винаков.

Он подчеркнул, что вызов на пульт дежурного поступил в 19:30. Спасателям сообщили, что во время купания пропал мужчина 1973 года рождения. На место происшествия прибыли сотрудники Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС), которые организовали работу водолазов. В течение нескольких часов тело погибшего было найдено и передано сотрудникам полиции.

— Юго-Западный котлован является местом неорганизованного отдыха людей у воды. Купаться там категорически запрещено. Там установлено 5 предупреждающих знаков. Вместе с тем мы ежегодно отмечаем по 2–3 случая гибели именно на данном водоеме, — заявил Винаков.

Он напомнил, что в Новосибирской области купаться можно только на официально открытых пляжах. Ни один пляж на данный момент еще официально не открыт.

Вечером 28 мая сотрудники МАСС выловили в Оби нетрезвую женщину, которая оказалась в воде после фаер-шоу, прошедшего на главной сцене Михайловской набережной. На мероприятии было действительно жарко, подробности — в фоторепортаже НГС.

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