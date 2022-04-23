Минобороны впервые объявило число погибших на затонувшем крейсере «Москва»
И рассказало, чего хочет большинство спасшихся моряков
В результате пожара, детонации боезапаса и затопления крейсера «Москва» погиб один военнослужащий, еще 27 членов экипажа пропали без вести, сообщило Министерство обороны России. Остальные 396 человек, находившиеся на судне, были эвакуированы на другие корабли Черноморского флота и доставлены в Севастополь.
— Российское Минобороны оказывает всю необходимую поддержку и помощь родным и близким погибшего и пропавших без вести из состава экипажа крейсера «Москва», — рассказали в ведомстве.
В Минобороны также отметили, что ЧП случилось еще 13 апреля, хотя известно о нем стало лишь 14-го.
— При буксировке крейсера «Москва» в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость. В условиях штормового волнения моря корабль затонул, — говорилось в первом сообщении ведомства.
По данным Минобороны, абсолютное большинство офицерского состава, мичманов и матросов контрактной службы крейсера «Москва» выразили желание продолжить службу на Черноморском флоте. А те военнослужащие, кто захотел перевестись в другие гарнизоны, продолжат служить на кораблях других флотов. Матросы-срочники после истечения срока службы будут уволены в запас.
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