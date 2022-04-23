СЕЙЧАС -4°С
Пробки 2/10
usd 73.50
eur 80.02
Тема дняНачался сезон ДТП с двухколесными
Все новости
Все новости
Спецоперация на Украине

Минобороны впервые объявило число погибших на затонувшем крейсере «Москва»

И рассказало, чего хочет большинство спасшихся моряков

260
Крейсер «Москва» затонул 13 апреля

Крейсер «Москва» затонул 13 апреля

Поделиться

В результате пожара, детонации боезапаса и затопления крейсера «Москва» погиб один военнослужащий, еще 27 членов экипажа пропали без вести, сообщило Министерство обороны России. Остальные 396 человек, находившиеся на судне, были эвакуированы на другие корабли Черноморского флота и доставлены в Севастополь.

— Российское Минобороны оказывает всю необходимую поддержку и помощь родным и близким погибшего и пропавших без вести из состава экипажа крейсера «Москва», — рассказали в ведомстве.

В Минобороны также отметили, что ЧП случилось еще 13 апреля, хотя известно о нем стало лишь 14-го.

— При буксировке крейсера «Москва» в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость. В условиях штормового волнения моря корабль затонул, — говорилось в первом сообщении ведомства.

По данным Минобороны, абсолютное большинство офицерского состава, мичманов и матросов контрактной службы крейсера «Москва» выразили желание продолжить службу на Черноморском флоте. А те военнослужащие, кто захотел перевестись в другие гарнизоны, продолжат служить на кораблях других флотов. Матросы-срочники после истечения срока службы будут уволены в запас.

Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине

новость из сюжета

Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине

Этот военный корабль был введен в эксплуатацию в 1982 году под именем «Слава», а в 1996 году его переименовали в «Москву». Сейчас крейсер в том числе известен по интернет-мему про «русский военный корабль» — о ситуации на острове Змеином, которая произошла в ходе военного конфликта на Украине. Мы поговорили с теми, кто раньше служил на «Москве», и попытались разобраться, как устроен корабль и отчего он мог загореться.

МинобороныМинистерство обороны РФЧерноморский флотспецоперация на Украинекрейсер «Москва»
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2