«Сложила одежду на берегу и пошла в воду»: утонувшую
12-летнюю девочку ищут в НСО уже четвертый день
Школьницу из села Вассино, которую унесло течением, ищут десятки человек
В районе села Вассино Тогучинского района продолжаются поиски
Он подтвердил, что 16 апреля пропавшая вместе с подругами отправилась рвать вербу на реку Изылы. Девочки набрали достаточное количество веток, но школьница зачем-то решила перейти на другой берег по переправе — бетонной плите, которая скрыта под водой.
— Она разделась. Одежду сложила на берегу и пошла в воду. Ее, скорее всего, сбило течением, потому что течение сильное. Девочка худенькая, небольшого роста, не удержалась, по всей видимости, — рассказал Федорчук.
Он отметил, что поиски девочки не прекращаются с 16 апреля. В субботу и воскресенье, по его словам, школьницу искали более полусотни человек: к спасателям и водолазам подключились местные жители. Поиски осложнены сильным течением реки, которое «сбивает взрослых мужиков».
— Отец девочки ее ищет. Он спасателям ориентиры подсказывает. Обнаружит что-то белое в воде — девочка же в белой футболке была, звонит, мы приезжаем, лодку на воду спускаем и поплыли. Подплываем, смотрим — не она. Вот так и работаем, — пояснил глава сельсовета.
Семья пропавшей — не пьющая, работящая, но малоимущая, добавил Федорчук. Отец зимой подрабатывал таксистом, сейчас занят на посевной, мать ведет домашнее хозяйство. В семье воспитываются еще трое дочерей.
— Радиус поисков увеличивается с каждым днем. Если вчера мы брали радиус в
По словам главы сельсовета, местные жители будут искать школьницу даже в том случае, если спасатели откажутся продолжать поиски.
18 апреля следователи заявили о проведении доследственной проверки по факту гибели