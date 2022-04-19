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СрочноЧетвертый день ищут утонувшую девочку
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«Сложила одежду на берегу и пошла в воду»: утонувшую 12-летнюю девочку ищут в НСО уже четвертый день

Школьницу из села Вассино, которую унесло течением, ищут десятки человек

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В поисках унесенной течением <nobr class="_">12-летней</nobr> школьницы участвуют спасатели и местные жители

В поисках унесенной течением 12-летней школьницы участвуют спасатели и местные жители

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В районе села Вассино Тогучинского района продолжаются поиски 12-летней девочки, пропавшей на минувших выходных. В операции участвуют не только спасатели, но и десятки местных жителей, рассказал НГС глава Вассинского сельсовета Сергей Федорчук.

Он подтвердил, что 16 апреля пропавшая вместе с подругами отправилась рвать вербу на реку Изылы. Девочки набрали достаточное количество веток, но школьница зачем-то решила перейти на другой берег по переправе — бетонной плите, которая скрыта под водой.

— Она разделась. Одежду сложила на берегу и пошла в воду. Ее, скорее всего, сбило течением, потому что течение сильное. Девочка худенькая, небольшого роста, не удержалась, по всей видимости, — рассказал Федорчук.

Он отметил, что поиски девочки не прекращаются с 16 апреля. В субботу и воскресенье, по его словам, школьницу искали более полусотни человек: к спасателям и водолазам подключились местные жители. Поиски осложнены сильным течением реки, которое «сбивает взрослых мужиков».

19 апреля радиус поисков составил уже <nobr class="_">10 км</nobr>

19 апреля радиус поисков составил уже 10 км

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— Отец девочки ее ищет. Он спасателям ориентиры подсказывает. Обнаружит что-то белое в воде — девочка же в белой футболке была, звонит, мы приезжаем, лодку на воду спускаем и поплыли. Подплываем, смотрим — не она. Вот так и работаем, — пояснил глава сельсовета.

Семья пропавшей — не пьющая, работящая, но малоимущая, добавил Федорчук. Отец зимой подрабатывал таксистом, сейчас занят на посевной, мать ведет домашнее хозяйство. В семье воспитываются еще трое дочерей.

— Радиус поисков увеличивается с каждым днем. Если вчера мы брали радиус в 2–3 км, то сегодня уже до 10 км спасатели пойдут, — резюмировал Федорчук.

По словам главы сельсовета, местные жители будут искать школьницу даже в том случае, если спасатели откажутся продолжать поиски.

18 апреля следователи заявили о проведении доследственной проверки по факту гибели 12-летней девочки в реке Изылы.

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