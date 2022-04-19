«Сложила одежду на берегу и пошла в воду»: утонувшую 12-летнюю девочку ищут в НСО уже четвертый день

В районе села Вассино Тогучинского района продолжаются поиски 12-летней девочки, пропавшей на минувших выходных. В операции участвуют не только спасатели, но и десятки местных жителей, рассказал НГС глава Вассинского сельсовета Сергей Федорчук.



Он подтвердил, что 16 апреля пропавшая вместе с подругами отправилась рвать вербу на реку Изылы. Девочки набрали достаточное количество веток, но школьница зачем-то решила перейти на другой берег по переправе — бетонной плите, которая скрыта под водой.

