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Тема дня12-летняя девочка утонула в НСО — ее ищут два дня
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12-летняя девочка утонула в Новосибирской области — тело не могут найти два дня

На месте работают спасатели и следователи

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Девочку ищут два дня

Девочку ищут два дня

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16 апреля в селе Вассино Новосибирской области утонула 12-летняя девочка. Ее тело до сих пор не нашли.

— В утреннее время в следственные органы поступило сообщение о том, что в реке Изылы в селе Вассино Тогучинского района в присутствии очевидцев утонула 12-летняя девочка, которая поскользнулась на бетонной плите, используемой в качестве перехода через реку, — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления Следственного Комитета РФ по Новосибирской области.

На место прибыли сотрудники МЧС, следователи и криминалисты. Сейчас спасатели круглосуточно ищут тело девочки. Специалисты устанавливают обстоятельства гибели, причины трагедии.

— Основными причинами гибели детей на воде являются: оставление их без присмотра у водоемов, несоблюдение правил безопасности на воде, неумение детей плавать, купание в неустановленных и необорудованных местах, недостаточное внимание к проблемам предупреждения детской смертности на воде со стороны должностных лиц, — добавили в Следственном комитете.

В прошлом году 7-летний мальчик утонул в реке Ине в Первомайском районе. Очевидцы рассказали, что это произошло во время игры в прятки.

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