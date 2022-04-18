12-летняя девочка утонула в Новосибирской области — тело не могут найти два дня

16 апреля в селе Вассино Новосибирской области утонула 12-летняя девочка. Ее тело до сих пор не нашли.



— В утреннее время в следственные органы поступило сообщение о том, что в реке Изылы в селе Вассино Тогучинского района в присутствии очевидцев утонула 12-летняя девочка, которая поскользнулась на бетонной плите, используемой в качестве перехода через реку, — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления Следственного Комитета РФ по Новосибирской области.



На место прибыли сотрудники МЧС, следователи и криминалисты. Сейчас спасатели круглосуточно ищут тело девочки. Специалисты устанавливают обстоятельства гибели, причины трагедии.