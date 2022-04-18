12-летняя девочка утонула в Новосибирской области — тело не могут найти два дня
На месте работают спасатели и следователи
16 апреля в селе Вассино Новосибирской области утонула
— В утреннее время в следственные органы поступило сообщение о том, что в реке Изылы в селе Вассино Тогучинского района в присутствии очевидцев утонула
На место прибыли сотрудники МЧС, следователи и криминалисты. Сейчас спасатели круглосуточно ищут тело девочки. Специалисты устанавливают обстоятельства гибели, причины трагедии.
— Основными причинами гибели детей на воде являются: оставление их без присмотра у водоемов, несоблюдение правил безопасности на воде, неумение детей плавать, купание в неустановленных и необорудованных местах, недостаточное внимание к проблемам предупреждения детской смертности на воде со стороны должностных лиц, — добавили в Следственном комитете.
В прошлом году