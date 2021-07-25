«Играл с друзьями в прятки и упал в воду»: очевидцы рассказали, как в Ине утонул 7-летний мальчик

Известно, что мальчик был из благополучной семьи.

— Семья не верит до сих пор, что он утонул. Им сейчас, конечно, очень плохо. Надежды на то, что тело быстро найдут, нет. Спасатели говорят, что из Ини они еще ни разу утонувшего быстро не доставали, — добавил источник.

Другой источник — местный житель — рассказал корреспонденту НГС, что сегодня на стихийном пляже опять очень много людей и в день трагедии также были отдыхающие.

— Пьяные здесь, с детьми постоянно приходят. А эти мальчишки без присмотра были. Мы когда подбежали, уже поздно было. А сегодня люди опять на то же место пришли. И купаются на том же месте, где ребенок утонул, — недоволен мужчина.

При этом многим людям известно, что Иня — опасная для купания река.

— В 12:00 я гуляла по берегу с собакой, одна женщина подошла, спросила, не знаю ли детей, которые на реке были, Я сказала, что нет, она распереживались что там течение быстрое и взрослых рядом нет, да еще и воронки на воде. А они играют. И поспешила в сторону как раз пирса байдарочников, а мы пошли в противоположную сторону. Я точно не знаю, те ли самые это были мальчишки или другие, — объяснила местная жительница.

