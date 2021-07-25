В Новосибирске двое суток не могут найти тело утонувшего 7-летнего мальчика — местные жители объявили сбор у реки

В Новосибирске местные жители вышли на помощь спасателям — вторые сутки в реке Иня не могут найти тело утонувшего мальчика. Трагедия произошла днем 23 июля.

Поиски затруднены из-за непростого рельефа дна. Местные жители рассказали об этом в группе «Подслушано Первомайка».

— На месте происшествия отмель. Там песчаная коса почти до следующего берега. Ближе к разъезду вокруг опор моста промоины. Нужны водолазы. Тело маленькое, скорее всего — на дне в промоинах или ямах. Сразу за мостом — разъезд Иня, на дне идет труба со стороны КНС до следующего берега, потом омываемый остров. На 2-м километре от разъезда дно каменистое и отмель с сильным течением, потом глубина напротив карьера Борок, — рассказал местный житель Павел.