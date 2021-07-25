В Новосибирске двое суток не могут найти тело утонувшего 7-летнего мальчика — местные жители объявили сбор у реки

В Новосибирске не могут найти тело утонувшего 7-летнего мальчика
В Новосибирске местные жители вышли на помощь спасателям — вторые сутки в реке Иня не могут найти тело утонувшего мальчика. Трагедия произошла днем 23 июля.
Поиски затруднены из-за непростого рельефа дна. Местные жители рассказали об этом в группе «Подслушано Первомайка».
— На месте происшествия отмель. Там песчаная коса почти до следующего берега. Ближе к разъезду вокруг опор моста промоины. Нужны водолазы. Тело маленькое, скорее всего — на дне в промоинах или ямах. Сразу за мостом — разъезд Иня, на дне идет труба со стороны КНС до следующего берега, потом омываемый остров. На 2-м километре от разъезда дно каменистое и отмель с сильным течением, потом глубина напротив карьера Борок, — рассказал местный житель Павел.
Вчера реку обследовали с высоты — МЧС запустило дрон, но это не помогло. Следователи продолжают проводить доследственную проверку.
В апреле в Оби 6-летний мальчик пропал во время прогулки у реки. Его тело нашли спустя три дня в 70 метрах от того места, где его видели в последний раз. Это удалось сделать, когда уровень воды в реке понизился.
Ранее в пруду под Новосибирском утонули двое детей. Тела обнаружил отец одного из погибших.