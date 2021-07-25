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В Новосибирске двое суток не могут найти тело утонувшего 7-летнего мальчика — местные жители объявили сбор у реки

Каждый день на Ине работают спасатели

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Реку уже осматривали с высоты, но это не принесло результатов

Реку уже осматривали с высоты, но это не принесло результатов

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В Новосибирске не могут найти тело утонувшего 7-летнего мальчика

В Новосибирске местные жители вышли на помощь спасателям — вторые сутки в реке Иня не могут найти тело утонувшего мальчика. Трагедия произошла днем 23 июля.

Поиски затруднены из-за непростого рельефа дна. Местные жители рассказали об этом в группе «Подслушано Первомайка».

— На месте происшествия отмель. Там песчаная коса почти до следующего берега. Ближе к разъезду вокруг опор моста промоины. Нужны водолазы. Тело маленькое, скорее всего — на дне в промоинах или ямах. Сразу за мостом — разъезд Иня, на дне идет труба со стороны КНС до следующего берега, потом омываемый остров. На 2-м километре от разъезда дно каменистое и отмель с сильным течением, потом глубина напротив карьера Борок, — рассказал местный житель Павел.

Вчера реку обследовали с высоты — МЧС запустило дрон, но это не помогло. Следователи продолжают проводить доследственную проверку.

В апреле в Оби 6-летний мальчик пропал во время прогулки у реки. Его тело нашли спустя три дня в 70 метрах от того места, где его видели в последний раз. Это удалось сделать, когда уровень воды в реке понизился.

Ранее в пруду под Новосибирском утонули двое детей. Тела обнаружил отец одного из погибших.

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