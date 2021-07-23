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В Новосибирске во время купания в реке утонул 7-летний мальчик

Трагедия произошла в Первомайском районе

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Происшествие случилось днем в пятницу, 23 июля. На место выехал следователь

Происшествие случилось днем в пятницу, 23 июля. На место выехал следователь

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Ребенок утонул в реке в Новосибирске

Сегодня в микрорайоне Весенний на реке Ине в Первомайском районе Новосибирска утонул 7-летний ребенок. Сейчас следователи проводят доследственную проверку. Опрашивают родственников погибшего и очевидцев.

— В Новосибирске проводится доследственная проверка по факту утопления несовершеннолетнего в реке Ине в Первомайском районе города Новосибирска. Поступило сообщение, что во время купания утонул 7-летний ребенок. На место происшествия незамедлительно выехал следователь следственного управления СК России по Новосибирской области. В рамках проверочных мероприятий следователем проведен осмотр места происшествия, опрашиваются родственники погибшего ребенка и очевидцы случившегося. Назначена судебно-медицинская экспертиза, — сообщила и.о. старшего помощника руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области Екатерина Петрушина.

В апреле в Оби 6-летний мальчик пропал во время прогулки у реки. Его тело нашли спустя три дня в 70 метрах от того места, где его видели в последний раз. Это удалось сделать, когда уровень воды в реке понизился.

В апреле в пруду под Новосибирском утонули двое детей. Тела обнаружил отец одного из погибших.

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утонул ребенокрека ИняПервомайка
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