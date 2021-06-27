Двое детей утонули в пруду под Новосибирском. СК начал проверку

Вечером в воскресенье, 27 июня, недалеко от села Бобровка в Сузунском районе Новосибирской области в пруду на реке Каменке утонули двое детей —
— По предварительным данным, двое несовершеннолетних без присмотра взрослых в ходе прогулки на велосипедах решили искупаться в пруду и утонули. В ходе поисковых мероприятий тела погибших обнаружил отец одного из мальчиков и сообщил о случившемся в правоохранительные органы, — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по НСО.
Чтобы установить точную причину смерти детей, Следственный комитет назначил судебно-медицинские экспертизы. Устанавливаются все причины и условия произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
16 июня в Новосибирске пропал подросток, а на следующий день его нашли мертвым. Его тело нашли в озере. Друзья и знакомые погибшего мальчика рассказали, что с ним случилось.
Каждый летний сезон в озерах и водоемах Новосибирской области тонут десятки человек, в том числе дети и подростки. Почему люди тонут молча и что такое «поцелуй смерти»: спасаем утопающего из воды