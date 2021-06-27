Двое детей утонули в пруду под Новосибирском. СК начал проверку

Вечером в воскресенье, 27 июня, недалеко от села Бобровка в Сузунском районе Новосибирской области в пруду на реке Каменке утонули двое детей — 7 и 9 лет . Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту происшествия.

— По предварительным данным, двое несовершеннолетних без присмотра взрослых в ходе прогулки на велосипедах решили искупаться в пруду и утонули. В ходе поисковых мероприятий тела погибших обнаружил отец одного из мальчиков и сообщил о случившемся в правоохранительные органы, — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по НСО.