27 июня воскресенье
СЕЙЧАС +17°С
Пробки 1/10
usd 72.17
eur 86.19
Тема дняПомощника депутата подозревают в педофилии

Все новости

Все новости

Двое детей утонули в пруду под Новосибирском. СК начал проверку

Тела обнаружил отец одного из погибших

2 250
12Обсудить

Поделиться

По предварительным данным, ребята катались на великах и решили искупаться

По предварительным данным, ребята катались на великах и решили искупаться

Поделиться

Вечером в воскресенье, 27 июня, недалеко от села Бобровка в Сузунском районе Новосибирской области в пруду на реке Каменке утонули двое детей — 7 и 9 лет. Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту происшествия.

— По предварительным данным, двое несовершеннолетних без присмотра взрослых в ходе прогулки на велосипедах решили искупаться в пруду и утонули. В ходе поисковых мероприятий тела погибших обнаружил отец одного из мальчиков и сообщил о случившемся в правоохранительные органы, — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по НСО.

Чтобы установить точную причину смерти детей, Следственный комитет назначил судебно-медицинские экспертизы. Устанавливаются все причины и условия произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

16 июня в Новосибирске пропал подросток, а на следующий день его нашли мертвым. Его тело нашли в озере. Друзья и знакомые погибшего мальчика рассказали, что с ним случилось.

Каждый летний сезон в озерах и водоемах Новосибирской области тонут десятки человек, в том числе дети и подростки. Почему люди тонут молча и что такое «поцелуй смерти»: спасаем утопающего из воды за 6 секунд.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ4

Поделиться

Поделиться

СКутонули дети
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться

КОММЕНТАРИИ (12)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...