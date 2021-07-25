25 июля воскресенье
СЕЙЧАС +29°С
Пробки 1/10
usd 73.77
eur 86.85

Все новости

Все новости

Спасатели нашли тело утонувшего в Ине 7-летнего мальчика

На место обнаружения вызвали следователей

152
7Обсудить

Поделиться

Тело искали почти трое суток

Тело искали почти трое суток

Поделиться

В Новосибирске нашли тело утонувшего 7-летнего мальчика. Его обнаружили спасатели сегодня, 25 июля, около 17:00. На место вызвали следователей.

— Трое суток спасатели и водолазы службы МАСС проводили поисковые работы на реке Иня. Сегодня утром работы были продолжены, для осмотра акватории с воздуха использовался квадрокоптер службы МАСС. Два спасателя на лодке осматривали русло реки ниже железнодорожного моста, ещё два человека, спасатель и матрос-спасатель службы МАСС в гидрокостюмах, шли по краю берега и кромки воды через лесной массив. В результате поисковых работ буквально сейчас, тело ребёнка было обнаружено. Оно зацепилось за упавшее в воду дерево, — рассказали в группе «Спасатели МАСС» в Новосибирске.

Редакция НГС выражает соболезнования близким и родным мальчика.

О том, что 7-летний ребенок утонул, стало известно еще 23 июля. Следователи начали проводить доследственную проверку.

Сегодня очевидцы рассказали, что происходило в день трагедии.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

пропал ребенокутонул ребенок
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...