Спасатели нашли тело утонувшего в Ине 7-летнего мальчика

В Новосибирске нашли тело утонувшего 7-летнего мальчика. Его обнаружили спасатели сегодня, 25 июля, около 17:00. На место вызвали следователей.

— Трое суток спасатели и водолазы службы МАСС проводили поисковые работы на реке Иня. Сегодня утром работы были продолжены, для осмотра акватории с воздуха использовался квадрокоптер службы МАСС. Два спасателя на лодке осматривали русло реки ниже железнодорожного моста, ещё два человека, спасатель и матрос-спасатель службы МАСС в гидрокостюмах, шли по краю берега и кромки воды через лесной массив. В результате поисковых работ буквально сейчас, тело ребёнка было обнаружено. Оно зацепилось за упавшее в воду дерево, — рассказали в группе «Спасатели МАСС» в Новосибирске.