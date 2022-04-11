Пожар, где погибли двое детей: в МЧС объяснили, почему сигнал о возгорании поступил поздно

Семья, в доме которой в пожаре погибли двое детей, переставила пожарный датчик слишком высоко, из-за чего сообщение о возгорании поступило на пульт очень поздно. Об этом сообщил сегодня, 11 апреля, начальник ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов на оперативном совещании при губернаторе.

— Погибли двое детей, спасены двое, из них один ребенок, который в тяжелом состоянии находится в лечебном учреждении. Дом был оборудован пожарным извещателем, сигнал прошел по системе пожарного мониторинга. Вместе с тем датчик собственниками был снят с места установки и находился на высоте полтора метра от пола, что привело к позднему сообщению на пульт пожарной охраны, — объяснил Виктор Орлов.