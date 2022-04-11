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Пожар, где погибли двое детей: в МЧС объяснили, почему сигнал о возгорании поступил поздно

Инцидент произошел на прошлой неделе в Тогучинском районе

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Пожар произошел 7 апреля вечером на улице Трактовой в поселке Низовка в Тогучинском районе. Погибли двое детей

Пожар произошел 7 апреля вечером на улице Трактовой в поселке Низовка в Тогучинском районе. Погибли двое детей

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Семья, в доме которой в пожаре погибли двое детей, переставила пожарный датчик слишком высоко, из-за чего сообщение о возгорании поступило на пульт очень поздно. Об этом сообщил сегодня, 11 апреля, начальник ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов на оперативном совещании при губернаторе.

— Погибли двое детей, спасены двое, из них один ребенок, который в тяжелом состоянии находится в лечебном учреждении. Дом был оборудован пожарным извещателем, сигнал прошел по системе пожарного мониторинга. Вместе с тем датчик собственниками был снят с места установки и находился на высоте полтора метра от пола, что привело к позднему сообщению на пульт пожарной охраны, — объяснил Виктор Орлов.

Пожар произошел 7 апреля вечером на улице Трактовой в поселке Низовка в Тогучинском районе Новосибирской области. Следователи возбудили уголовное дело из-за гибели в пожаре 16-летней девочки и 14-летнего мальчика. В момент трагедии их отец, по предварительным данным, был пьян, а мать на работе.

В феврале в МЧС по Новосибирской области рассказали подробности пожара в городе Оби, в котором погибла многодетная мама четырех детей.

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