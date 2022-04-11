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Пропавшего в Новосибирске парня с татуировками на лице нашли мертвым

Дмитрий Егоров пропал 8 марта

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Дмитрия искали больше месяца

Дмитрия искали больше месяца

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В Новосибирске нашли мертвым 30-летнего Дмитрия Егорова, который пропал в начале марта. Об этом сообщили волонтеры, которые вели поиск.

— Сегодня закончены поиски пропавшего Егорова Дмитрия. К сожалению, мужчина найден погибшим. Отряд выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего, — сообщили волонтеры поискового отряда «Маяк».

Информацию об этом подтвердила и мать погибшего Эльвира Егорова.

Дмитрий пропал 8 марта — ушел из дома на улице Дружбы в Ленинском районе и не вернулся. До этого он не пропадал. Родственники Дмитрия предлагали 300 тысяч рублей за информацию о его местонахождении.

Сейчас в Новосибирске продолжаются поиски 38-летней Евгении Убийко, которая 30 марта ушла из дома на Геологической и не вернулась.

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