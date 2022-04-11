Пропавшего в Новосибирске парня с татуировками на лице нашли мертвым

В Новосибирске нашли мертвым 30-летнего Дмитрия Егорова, который пропал в начале марта. Об этом сообщили волонтеры, которые вели поиск.
— Сегодня закончены поиски пропавшего Егорова Дмитрия. К сожалению, мужчина найден погибшим. Отряд выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего, — сообщили волонтеры поискового отряда «Маяк».
Информацию об этом подтвердила и мать погибшего Эльвира Егорова.
Дмитрий пропал 8 марта — ушел из дома на улице Дружбы в Ленинском районе и не вернулся. До этого он не пропадал. Родственники Дмитрия предлагали 300 тысяч рублей за информацию о его местонахождении.
Сейчас в Новосибирске продолжаются поиски 38-летней Евгении Убийко, которая