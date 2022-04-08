«Он вежливый, общительный»: мать объявила о вознаграждении в 300 тысяч за информацию о пропавшем сыне-рэпере

В Новосибирске родители пропавшего 30-летнего Дмитрия Егорова предлагают 300 тысяч рублей за информацию о его местонахождении. Мужчина пропал месяц назад. 8 марта он ушел из дома и не вернулся.

Как рассказала мать пропавшего Эльвира Егорова, Дмитрий никогда не пропадал надолго. Максимум он мог не быть дома один день. 9 марта семья Дмитрия обратилась в полицию, 12 марта поисковый отряд «Маяк» опубликовал информацию о поиске Дмитрия.

— Он вежливый, общительный, смуглый. Окончил институт международных отношений. Он рэпер, пишет и исполняет свои песни, — рассказала мама Дмитрия.