«Он вежливый, общительный»: мать объявила о вознаграждении в 300 тысяч за информацию о пропавшем сыне-рэпере

В Новосибирске родители пропавшего
Как рассказала мать пропавшего Эльвира Егорова, Дмитрий никогда не пропадал надолго. Максимум он мог не быть дома один день. 9 марта семья Дмитрия обратилась в полицию, 12 марта поисковый отряд «Маяк» опубликовал информацию о поиске Дмитрия.
— Он вежливый, общительный, смуглый. Окончил институт международных отношений. Он рэпер, пишет и исполняет свои песни, — рассказала мама Дмитрия.
Рост Дмитрия 192 сантиметра, у него худощавое телосложение, темные волосы, короткая стрижка с залысиной, карие глаза. В день пропажи был одет в черную куртку, темно-синий спортивный костюм, черные кроссовки с белой подошвой. Как уточнила мама Дмитрия, у мужчины две татуировки на лице. Одна из них — это надпись на латинском, на другой написано «святой».
Если у вас есть какая-то информация о местонахождении Дмитрия, то вы можете связаться с мамой пропавшего по номеру телефона:
В МВД по Новосибирской области подтвердили, что заявление от мамы Дмитрия поступало. Поиски мужчины ведутся.
В Новосибирске установлено местонахождение