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«Он вежливый, общительный»: мать объявила о вознаграждении в 300 тысяч за информацию о пропавшем сыне-рэпере

Мужчина пропал месяц назад

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Дмитрий ушел из дома и не вернулся

Дмитрий ушел из дома и не вернулся

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В Новосибирске родители пропавшего 30-летнего Дмитрия Егорова предлагают 300 тысяч рублей за информацию о его местонахождении. Мужчина пропал месяц назад. 8 марта он ушел из дома и не вернулся.

Как рассказала мать пропавшего Эльвира Егорова, Дмитрий никогда не пропадал надолго. Максимум он мог не быть дома один день. 9 марта семья Дмитрия обратилась в полицию, 12 марта поисковый отряд «Маяк» опубликовал информацию о поиске Дмитрия.

— Он вежливый, общительный, смуглый. Окончил институт международных отношений. Он рэпер, пишет и исполняет свои песни, — рассказала мама Дмитрия.

Рост Дмитрия 192 сантиметра, у него худощавое телосложение, темные волосы, короткая стрижка с залысиной, карие глаза. В день пропажи был одет в черную куртку, темно-синий спортивный костюм, черные кроссовки с белой подошвой. Как уточнила мама Дмитрия, у мужчины две татуировки на лице. Одна из них — это надпись на латинском, на другой написано «святой».

Если у вас есть какая-то информация о местонахождении Дмитрия, то вы можете связаться с мамой пропавшего по номеру телефона: 8 923 249-99-12.

В МВД по Новосибирской области подтвердили, что заявление от мамы Дмитрия поступало. Поиски мужчины ведутся.

В Новосибирске установлено местонахождение 16-летней девушки, пропавшей почти 2 недели назад. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.

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