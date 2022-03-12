В Новосибирске пропал парень с татуировками на лице

В Новосибирске ищут 30-летнего Дмитрия Егорова. Днем 8 марта он ушел из дома на улице Дружбы в Ленинском районе и пропал. У мужчины есть особые приметы — татуировки на руках и лице.
— Мужчина ранее не пропадал. Куда он направился — неизвестно, — рассказал руководитель поисково-спасательного отряда «Маяк» Павел Злобин.
Рост Дмитрия 192 см, у него худощавое телосложение, темные волосы, короткая стрижка с залысиной, карие глаза. В день пропажи был одет в черную куртку, темно-синий спортивный костюм, черные кроссовки с белой подошвой.
Также мы сообщали, что пропала медсестра новосибирской клиники Светлана Жигачева. Она возвращалась из Томска домой.