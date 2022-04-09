Пропала 38-летняя женщина в розовом спортивном костюме в Дзержинском районе

В Новосибирске ищут 38-летнюю Евгению Убийко, которая 30 марта около 13:00 ушла из дома по улице Геологической в Дзержинском районе. Поиск объявил отряд «Маяк» 8 апреля.

Евгения ушла из дома в серой куртке, розовом спортивном костюме и в белых кроссовках. Приметы женщины: рост — 160–165 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые, прямые, длиной до лопаток, глаза голубые.

Если вам что-либо известно о месте нахождения пропавшей, просим сообщить в полицию по единому номеру 112 или на номер ПСО «Маяк»: +7 951 393-09-11.

