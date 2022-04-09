Новосибирский депутат Антон Картавин доказал свою непричастность к драке с таксистом

Депутат горсовета Новосибирска Антон Картавин доказал свою непричастность к драке с таксистом, предоставив ответ из МВД по Новосибирской области об этом инциденте. Сама драка произошла в ноябре 2021 года. Тогда таксист Антон Кашин обвинил Картавина в нападении за якобы отказ везти его с помощником от ДКЖ до гостиницы «Новосибирск».



— В настоящее время материал проверки рассмотрен надлежащим образом, решение по материалу проверки принято в соответствии с действующим законодательством. О принятом решении заинтересованные лица уведомлены надлежащим образом. Также сообщаем, что вы не являетесь стороной (фигурантом) по указанному материалу проверки, — сообщили в МВД по Новосибирской области на запрос Антона Картавина. Документ есть в распоряжении редакции НГС.