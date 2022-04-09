Новосибирский депутат Антон Картавин доказал свою непричастность к драке с таксистом

Депутат горсовета Новосибирска Антон Картавин доказал свою непричастность к драке с таксистом, предоставив ответ из МВД по Новосибирской области об этом инциденте. Сама драка произошла в ноябре 2021 года. Тогда таксист Антон Кашин обвинил Картавина в нападении за якобы отказ везти его с помощником от ДКЖ до гостиницы «Новосибирск».
— В настоящее время материал проверки рассмотрен надлежащим образом, решение по материалу проверки принято в соответствии с действующим законодательством. О принятом решении заинтересованные лица уведомлены надлежащим образом. Также сообщаем, что вы не являетесь стороной (фигурантом) по указанному материалу проверки, — сообщили в МВД по Новосибирской области на запрос Антона Картавина. Документ есть в распоряжении редакции НГС.
Ответ на запрос Антона Картавина пришел в конце марта 2022 года.
— Я на сессии спрашивал начальника МВД по Новосибирской области, что с этим делать и что вообще происходит, и в итоге получил ответ, что мне не дают информацию, кто был задержан, но я не являюсь стороной конфликта. Кто там был задержан, мы официально не знаем, но это точно не был я, — пояснил Антон Картавин в разговоре с корреспондентом НГС.
В 2021 году, 2 декабря, издание «Тайга.инфо» сообщило, что по делу с аналогичными обстоятельствами подозревается депутат горсовета Бердска Олег Яцков, член партии «Единая Россия». Мы поговорили с пострадавшим и другим подозреваемым. Депутат Олег Яцков сообщил, что он находился в командировке во время нападения. При этом у Андрея Панферова, секретаря Новосибирского регионального отделения партии «Единая Россия», была другая версия событий. По его словам, нападение было на депутата Олега Яцкова, а не наоборот.
Антон Кашин, пострадавший по делу, должен был узнать, кто именно на него напал 2 декабря, но после посещения полиции он перестал отвечать на звонки и сообщения редакции НГС.
В феврале 2021 года в Новосибирске полиция задержала мужчину, которого подозревают в нападении на таксиста и угоне его машины.