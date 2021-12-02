«Такая каша, что понять невозможно»: в истории о нападении на новосибирского таксиста появился новый депутат

В деле о нападении на новосибирского таксиста Антона Кашина появился новый поворот. Ранее избитый утверждал, что на него 18 ноября напали депутат горсовета Новосибирска Антон Картавин со своим помощником, также повредив его машину. Сегодня, 2 декабря, издание «Тайга.инфо» сообщило, что по делу с аналогичными обстоятельствами подозревается депутат горсовета Бердска Олег Яцков, член партии «Единая Россия». Мы поговорили с пострадавшим и новым подозреваемым.
— Силовики начали доследственную проверку по факту нападения двоих мужчин на таксиста и чужую машину в Железнодорожном районе Новосибирска. Проверку проводят по ст. 167 УК (умышленные уничтожение или повреждение имущества), сообщил «Тайге.инфо» источник, близкий к правоохранительным органам. Кроме того, речь может идти о возбуждении административного производства о побоях (ст. 6.1.1 КоАП). Проверку ведут в отношении депутата горсовета Бердска Олега Яцкова, рассказали три источника редакции, — пишет издание.
Как рассказал НГС пострадавший Антон Кашин, сейчас он не знает, кто точно на него напал, но всё еще уверен, что это депутат.
— Я сегодня в пять вечера узнаю, кто на меня напал. У нас будет дознание. Я сразу вам об этом сообщу. Мне уже надо извиниться перед одним человеком, и извиняться перед другим я не хочу, — пояснил новосибирский таксист Антон Кашин.
В пресс-службе МВД по Новосибирской области рассказали, что у них такой информации нет. Они также сообщили, что не уверены, смогут ли выяснить, кого обвиняют по делу. НГС направлял запрос в МВД по ситуации с нападением еще 25 ноября. До сих пор ответ не пришел.
Олег Яцков сообщил корреспонденту НГС, что сообщения о его причастности к нападению на таксиста стали для него новостью.
— Мне сложно что-то прокомментировать, я сейчас нахожусь в командировке. Меня уже известили. По приезде давайте будем разбираться. Я могу одно сказать — я не привлечен ни к какой административной ответственности. Для меня это сейчас новость. И мы будем в ней разбираться, — рассказал корреспонденту НГС Олег Яцков. — Насколько мне известно, сначала был обвинен депутат городского совета Новосибирска, сейчас как-то сдвинулось на меня. Будем разбираться.
Андрей Панферов, секретарь Новосибирского регионального отделения партии «Единая Россия», рассказал другую версию событий.
— Разбирается полиция. Нападение было на самого Яцкова, когда он шел на вокзал. Он сейчас находится на отдыхе, и с него снимали показания как с потерпевшего. А те, кто на него напал, думали, что это Антон Картавин. Такая каша, что понять невозможно. Он утверждает, что, когда он следовал на поезд, на него сзади напали, вырывали сумку, а потом когда увидели, что он дает отпор, побежали в пункт полиции и стали говорить, что на них напал депутат Картавин. А когда узнали, что это Яцков, они ретировались и куда-то ушли, — рассказал Андрей Панферов.
Антон Картавин во время прошлых обвинений отрицал свою причастность к ситуации. После публикации он также сообщил, что за пару часов до нападения 18 ноября он был в прямом эфире на ютьюб-канале одного из новосибирских СМИ.
Новосибирские таксисты часто становятся жертвами нападений. В прошлом году ночью с 3 на 4 декабря в Первомайском районе Новосибирска, недалеко от остановки «Гимназия