«Такая каша, что понять невозможно»: в истории о нападении на новосибирского таксиста появился новый депутат

В деле о нападении на новосибирского таксиста Антона Кашина появился новый поворот. Ранее избитый утверждал, что на него 18 ноября напали депутат горсовета Новосибирска Антон Картавин со своим помощником, также повредив его машину. Сегодня, 2 декабря, издание «Тайга.инфо» сообщило, что по делу с аналогичными обстоятельствами подозревается депутат горсовета Бердска Олег Яцков, член партии «Единая Россия». Мы поговорили с пострадавшим и новым подозреваемым.

— Силовики начали доследственную проверку по факту нападения двоих мужчин на таксиста и чужую машину в Железнодорожном районе Новосибирска. Проверку проводят по ст. 167 УК (умышленные уничтожение или повреждение имущества), сообщил «Тайге.инфо» источник, близкий к правоохранительным органам. Кроме того, речь может идти о возбуждении административного производства о побоях (ст. 6.1.1 КоАП). Проверку ведут в отношении депутата горсовета Бердска Олега Яцкова, рассказали три источника редакции, — пишет издание.