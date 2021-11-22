В Новосибирске таксист заявил, что его избил депутат — что говорит обвиненный

Новосибирский таксист заявил, что его избил пьяный депутат горсовета Антон Картавин. Причиной для нападения якобы стал отказ водителя везти чиновника и его помощника от ДКЖ до гостиницы «Новосибирск». Инцидент произошел в минувший четверг, 18 ноября. Сам депутат всё опровергает.
— Я сидел в своем автомобиле, который арендую под такси. Сидел вместе с другом. Подошли два мужчины в нетрезвом состоянии. Сначала подходили к другой машине, докапывались до водителя — он уехал. Попросили, чтобы я их отвез до гостиницы «Новосибирск». Я им отказал, сказал, что я не работаю, тем более, сейчас общаюсь с человеком. Машин было много — они прошлись по всем. Но в итоге все разъехались, и они вернулись ко мне. Господин депутат, как потом выяснилось, начал бить мне по стеклу, нецензурно выражаясь. Я открыл дверь, оттолкнул его от машины, и они начали меня избивать, — пояснил новосибирский таксист Антон Кашин.
Мужчина пояснил, что его повалили на землю и пинали по голове. Избиение продолжалось до тех пор, пока в него не вмешался друг таксиста. Сам Антон, по его словам, с побоями обратился в травматологию, городскую больницу и написал заявление в полицию. Его спутник, добавил таксист, тоже написал заявление в полицию, так как нападавшие умудрились побить его машину, которая стояла поодаль.
— Всё продолжилось в полицейском участке. Они неадекватно себя вели, оскорбляли полицейских, орали, что они спецсубъекты. Что их никто не имеет права задерживать. За ними потом приехал еще один депутат горсовета, который поинтересовался о наших планах. Я сказал, что в любом случае буду писать заявление, — подытожил таксист.
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Депутат Антон Картавин рассказал, что в пятницу вечером он находился дома. Обычно, по словам депутата, он пользуется Uber. Чиновник предоставил скриншот вызова такси, в котором видно, что в пятницу вечером он никуда не ездил:
— У меня нет ни малейшего подозрения, почему он про меня решил написать. У меня довольно редкое имя и фамилия. Кто-то веселится. Я уже видел подобные случаи. В чатах «Вотсапа» рассылали, что в компании, в которой я руковожу, сказать всех вакцинировать, а тех, кого не вакцинировали — уволить. Там никто не потрудился, чтобы имена совпадали. Я не удивлен. Это очевидная глупая шутка. Что бы я делал в Железнодорожном районе, я живу в Ленинском. И там очень редко бываю, в Железнородорожном.
Корреспондент НГС направил запрос в полицию для подтверждения информации об избиении и участии в нём депутата Картавина — на момент публикации ответа оттуда не поступило.
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