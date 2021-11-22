В Новосибирске таксист заявил, что его избил депутат — что говорит обвиненный

Новосибирский таксист заявил, что его избил пьяный депутат горсовета Антон Картавин. Причиной для нападения якобы стал отказ водителя везти чиновника и его помощника от ДКЖ до гостиницы «Новосибирск». Инцидент произошел в минувший четверг, 18 ноября. Сам депутат всё опровергает.



— Я сидел в своем автомобиле, который арендую под такси. Сидел вместе с другом. Подошли два мужчины в нетрезвом состоянии. Сначала подходили к другой машине, докапывались до водителя — он уехал. Попросили, чтобы я их отвез до гостиницы «Новосибирск». Я им отказал, сказал, что я не работаю, тем более, сейчас общаюсь с человеком. Машин было много — они прошлись по всем. Но в итоге все разъехались, и они вернулись ко мне. Господин депутат, как потом выяснилось, начал бить мне по стеклу, нецензурно выражаясь. Я открыл дверь, оттолкнул его от машины, и они начали меня избивать, — пояснил новосибирский таксист Антон Кашин.