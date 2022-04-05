Новосибирца на авто преследовал и избил другой водитель. Сейчас он ищет свидетелей

Новосибирец пострадал в дорожном конфликте. По словам Антона, днем 31 марта он ехал за рулем Honda Saber, когда его начал преследовать и в итоге избил мужчина на Audi A8.
— Я двигался со стороны Горской. Перед началом моста было сужение полос. Там я первый раз его и увидел, когда он чуть не въехал мне в зад, скажем так. С самого начала он вел себя агрессивно. Он пытался влезть между мной и «Газелью». После этого он обогнал меня, пытался вытеснить на средний ряд. Я повторил то же самое, чтобы показать, что он неправ. Потом он поравнялся со мной, открыл окно и начал диалог: «Ты что в себя поверил? Давай остановимся и разберемся». Показываю ему, что рука сломана, а он на матах: «Мне пофигу». В итоге он плюнул мне в лицо и уехал. Я нашел под рукой гаечку, догнал и кинул ему в район капота. Он начал за мной гоняться, — вспоминает Антон.
Преследование продолжалось до Большевистской.
— В одну машину он точно чуть не въехал. Я же старался минимизировать риск создания аварийной ситуации и оторваться от него. Посреди моста он умудрился меня остановить, но мне удалось обрулить его и уехать. На светофоре в районе Речного вокзала он всё же догнал меня, вышел из машины и побежал ко мне. Кулаком пытался выбить стекло, но не смог. Тогда он разбежался и выбил зеркало с ноги, кинул его в лобовик. Я пытался выйти, но он налетел на меня, я упал на водительское кресло. Стал пытаться защитить сломанную руку (некоторое время назад я неудачно упал, катаясь на сноуборде). А он наносил удары. Длилось это несколько минут.
В какой-то момент нападавшего водителя окликнул его пассажир, и они удалились. По словам Антона, вокруг было много людей, и есть шанс, что очевидцы откликнуться.
— У меня ссадины и гематомы, машина получила повреждения, — подытожил Антон.
В полиции НГС уточнили, что проводится проверка.
— Заявление в полицию поступало. Проводится проверка, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Днем 23 февраля на проезжей части улицы Ватутина в Кировском районе Новосибирска пассажиры «Газели» и минивэна устроили драку. Дрались женщины, их разнимали мужчина и дети. Мы публиковали видео, снятое очевидцами.