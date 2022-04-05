Новосибирца на авто преследовал и избил другой водитель. Сейчас он ищет свидетелей

Новосибирец пострадал в дорожном конфликте. По словам Антона, днем 31 марта он ехал за рулем Honda Saber, когда его начал преследовать и в итоге избил мужчина на Audi A8.



— Я двигался со стороны Горской. Перед началом моста было сужение полос. Там я первый раз его и увидел, когда он чуть не въехал мне в зад, скажем так. С самого начала он вел себя агрессивно. Он пытался влезть между мной и «Газелью». После этого он обогнал меня, пытался вытеснить на средний ряд. Я повторил то же самое, чтобы показать, что он неправ. Потом он поравнялся со мной, открыл окно и начал диалог: «Ты что в себя поверил? Давай остановимся и разберемся». Показываю ему, что рука сломана, а он на матах: «Мне пофигу». В итоге он плюнул мне в лицо и уехал. Я нашел под рукой гаечку, догнал и кинул ему в район капота. Он начал за мной гоняться, — вспоминает Антон.