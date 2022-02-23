«Девчонки, вы чё?»: женщины подрались на дороге в День защитника Отечества — их разнимали мужчина и дети

Сегодня днем, 23 февраля, прямо на проезжей части улицы Ватутина в Кировском районе Новосибирска пассажиры «Газели» и минивэна устроили драку. Видео, снятое очевидцами происшествия, появилось в паблике «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «Вконтакте».
Участники движения оказались поражены увиденным:
— Жесть какая. Девчонки, ну вы чё? — эмоционально комментируют авторы видео.
В начале февраля два новосибирца устроили кулачный бой на АЗС на кольце «Автопарка». Инцидент также попал на видео.