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Два новосибирца устроили кулачный бой на АЗС на кольце «Автопарка»: инцидент попал на видео

Один из участников потасовки применил к оппоненту газовый баллончик

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Автор видео считает, что причиной драки стал дорожный конфликт

Автор видео считает, что причиной драки стал дорожный конфликт

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В объектив регистратора подписчика паблика «АСТ-54» попал кулачный поединок на АЗС на кольце «Автопарка». Автор видео предположил, что поводом для потасовки послужил дорожный конфликт между мужчинами, оставшийся за кадром.

Видео начинается с момента, когда один из водителей идет ко входу в торговое помещение АЗС, в этот момент рядом паркуется автомобиль, из него выходит мужчина. Начинается словесная перепалка, она перерастает в потасовку с применением газового баллончика. Кажется, никто из водителей сильно не пострадал.

В конце января НГС стали известны новые подробности громкого дорожного конфликта на площади Трубникова с применением газовых баллончиков и саперной лопаты. Два водителя не поделили дорогу и подрались, но срок до 10 лет грозит только одному.

Участник другой дорожной потасовки на пересечении проспекта Строителей и проспекта Лаврентьева в Академгородке угодил в больницу на неделю. Мужчина получил сотрясение мозга. По данным МРТ, у него также была контузия и два перелома — в пластине правой теменной кости и в отделе височной.

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