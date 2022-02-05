Два новосибирца устроили кулачный бой на АЗС на кольце «Автопарка»: инцидент попал на видео

В объектив регистратора подписчика паблика «АСТ-54» попал кулачный поединок на АЗС на кольце «Автопарка». Автор видео предположил, что поводом для потасовки послужил дорожный конфликт между мужчинами, оставшийся за кадром.
Видео начинается с момента, когда один из водителей идет ко входу в торговое помещение АЗС, в этот момент рядом паркуется автомобиль, из него выходит мужчина. Начинается словесная перепалка, она перерастает в потасовку с применением газового баллончика. Кажется, никто из водителей сильно не пострадал.
В конце января НГС стали известны новые подробности громкого дорожного конфликта на площади Трубникова с применением газовых баллончиков и саперной лопаты. Два водителя не поделили дорогу и подрались, но срок до 10 лет грозит только одному.
Участник другой дорожной потасовки на пересечении проспекта Строителей и проспекта Лаврентьева в Академгородке угодил в больницу на неделю. Мужчина получил сотрясение мозга. По данным МРТ, у него также была контузия и два перелома — в пластине правой теменной кости и в отделе височной.