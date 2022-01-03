«Вытаскивает меня из машины, и всё»: новосибирец ищет напавшего на него водителя

Новосибирец Эдуард Приходько рассказал, что его избили утром
— Ездил на рабочем автомобиле по заявкам по Академгородку. Потом поехал в поселок Ложок. Помню, меня подрезает машина, выбегает человек, вытаскивает меня из машины, и всё. Больше ничего не помню. Очнулся на следующий день в больнице, — рассказал Эдуард корреспонденту НГС.
Мужчина получил сотрясение мозга. По данным МРТ, у него также была контузия и два перелома — в пластине правой теменной кости и в отделе височной. Он пролежал в больнице на улице Пирогова с 19 по 28 декабря.
— Когда очнулся в больнице, начал писать в группы академовские, чтобы понять, что со мной случилось.
По словам пострадавшего, свидетель видел, что машину Эдуарда подрезал автомобиль золотистого цвета. Корреспонденту НГС не удалось связаться с очевидцем.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что сейчас полиция устанавливает обстоятельства происшествия.
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