3 января понедельник
СЕЙЧАС -8°С
Пробки 2/10
usd 74.29
eur 84.07
Тема дняНападение на водителя
Все новости
Все новости

«Вытаскивает меня из машины, и всё»: новосибирец ищет напавшего на него водителя

После драки мужчина пролежал в больнице больше недели

5 434
27Обсудить

Поделиться

На этом автомобиле Эдуард развозил заказы перед тем, как произошло нападение

На этом автомобиле Эдуард развозил заказы перед тем, как произошло нападение

Поделиться

Новосибирец Эдуард Приходько рассказал, что его избили утром 19 декабря на пересечении проспекта Строителей и проспекта Лаврентьева в Академгородке. Сейчас он ищет нападавшего.

— Ездил на рабочем автомобиле по заявкам по Академгородку. Потом поехал в поселок Ложок. Помню, меня подрезает машина, выбегает человек, вытаскивает меня из машины, и всё. Больше ничего не помню. Очнулся на следующий день в больнице, — рассказал Эдуард корреспонденту НГС.

Мужчина получил сотрясение мозга. По данным МРТ, у него также была контузия и два перелома — в пластине правой теменной кости и в отделе височной. Он пролежал в больнице на улице Пирогова с 19 по 28 декабря.

— Когда очнулся в больнице, начал писать в группы академовские, чтобы понять, что со мной случилось. 30 декабря мне написал свидетель, сказал, что может рассказать. И сегодня я заявление в полицию подал, — объяснил Эдуард.

По словам пострадавшего, свидетель видел, что машину Эдуарда подрезал автомобиль золотистого цвета. Корреспонденту НГС не удалось связаться с очевидцем.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что сейчас полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

В начале декабря в Новосибирске водители подрались прямо на дороге недалеко от остановки «2-й Бронный переулок». Конфликт попал на видео.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ6
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

автомобильводительдракаконтузияконфликт на дороге
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter