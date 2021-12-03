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Новосибирские водители затеяли драку прямо на дороге — инцидент попал на видео

В какой-то момент они перекрыли путь проезжавшим мимо автомобилистам

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Сообщений об этом конфликте в полицию не поступало

Сообщений об этом конфликте в полицию не поступало

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В пятницу, 3 декабря, в Новосибирске недалеко от остановки общественного транспорта «2-й Бронный переулок» два водителя устроили драку. Проезжающие мимо сняли этот момент на видео.

На кадрах видно, что на дороге стоят легковой автомобиль и грузовик. Тем временем возле них дерутся двое мужчин. В какой-то момент они даже передвигаются на полосу встречного движения, мешая этим проезду очевидцев. Другим машинам пришлось остановиться и ждать, когда конфликт разрешится.

В ГУ МВД по НСО корреспонденту НГС сообщили, что заявлений после этого инцидента никто не писал. В ГИБДД по Новосибирску сообщили, что к ним информация о предположительном ДТП не поступала.

На прошлой неделе около 22:00 во дворе дома на улице Блюхера, 19 в Новосибирске произошел конфликт двух водителей. Один из них поранил другого ножом.

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