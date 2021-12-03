Новосибирские водители затеяли драку прямо на дороге — инцидент попал на видео

В пятницу, 3 декабря, в Новосибирске недалеко от остановки общественного транспорта «2-й Бронный переулок» два водителя устроили драку. Проезжающие мимо сняли этот момент на видео.

На кадрах видно, что на дороге стоят легковой автомобиль и грузовик. Тем временем возле них дерутся двое мужчин. В какой-то момент они даже передвигаются на полосу встречного движения, мешая этим проезду очевидцев. Другим машинам пришлось остановиться и ждать, когда конфликт разрешится.