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Два человека погибли в пожаре на Первомайке — следователи начали проверку

Очаг возгорания находился на первом этаже

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Пожарные были на месте через пять минут

Пожарные были на месте через пять минут

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Сегодня вечером, 31 марта, загорелся частный двухэтажный дом на улице 2-й Ключевой в Первомайском районе Новосибирска. Сообщение в пожарную часть поступило в 18:28. Очаг возгорания находился на первом этаже, сообщает пресс-служба МЧС по Новосибирской области.

— В течение пяти минут первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова. Внутри здания отмечена высокая температура и плотное задымление. Чтобы локализовать пожар, потребовалось около 25 минут. В настоящий момент продолжается проливка и разбор обгоревших конструкций. Предварительная площадь возгорания 30 кв. м, — сообщил замначальника пресс-службы ГУ МЧС России по области Артем Щербаков.

На месте пожара нашли тела двух человек, их личности устанавливают, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

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Следователи проводят доследственную проверку.

— В ходе ликвидации пожарными были обнаружены тела двоих человек (данные о личностях устанавливаются). На место происшествия незамедлительно выехали следователь территориального следственного органа, а также сотрудники ГУ МЧС России по Новосибирской области, — сообщили в пресс-службе ведомства.

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Вечером 28 марта на СТО на Кавалерийской улице в Калининском районе Новосибирска произошел пожар. Очевидцы слышали хлопки, но пожар потушили без жертв.

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МЧС Новосибирской областипожар
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