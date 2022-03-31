Два человека погибли в пожаре на Первомайке — следователи начали проверку

Сегодня вечером, 31 марта, загорелся частный двухэтажный дом на улице 2-й Ключевой в Первомайском районе Новосибирска. Сообщение в пожарную часть поступило в 18:28. Очаг возгорания находился на первом этаже, сообщает пресс-служба МЧС по Новосибирской области.
— В течение пяти минут первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова. Внутри здания отмечена высокая температура и плотное задымление. Чтобы локализовать пожар, потребовалось около 25 минут. В настоящий момент продолжается проливка и разбор обгоревших конструкций. Предварительная площадь возгорания 30 кв. м, — сообщил замначальника пресс-службы ГУ МЧС России по области Артем Щербаков.
На месте пожара нашли тела двух человек, их личности устанавливают, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.
Следователи проводят доследственную проверку.
— В ходе ликвидации пожарными были обнаружены тела двоих человек (данные о личностях устанавливаются). На место происшествия незамедлительно выехали следователь территориального следственного органа, а также сотрудники ГУ МЧС России по Новосибирской области, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Вечером 28 марта на СТО на Кавалерийской улице в Калининском районе Новосибирска произошел пожар. Очевидцы слышали хлопки, но пожар потушили без жертв.