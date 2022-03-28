«Отстояли соседние здания»: пожар на СТО в Калининском районе локализован — фоторепортаж

Пожар на СТО, вспыхнувший сегодня вечером,
С самого начала возгорания очевидцы сообщали о хлопках. Позже руководитель МЧС по Новосибирской области уточнил, что хлопки действительно были, но в границах здания СТО. Прибывшие спасатели эвакуировали несколько газовых баллонов.
— Хлопки внутри были в период активной стадии горения. В настоящий момент пожар локализован. На первоначальной стадии тушения пожара мешала линия электропередач, проходящая в непосредственной близости к зданию СТО. Позже электроснабжение отключили и тушение осуществляли в штатном режиме, — рассказал Павел Винаков.
Также представитель МЧС уточнил, что соседний дом не пострадал.
— Была угроза соседнему трехэтажному дому из сибита, но его отстояли. Со слов администрации, все сотрудники покинули здание СТО самостоятельно, — сказал Павел Винаков.
Из-за пожара до сих пор остается перекрытой для движения транспорта улица Кропоткина.
По информации регионального МЧС, огонь охватил здание площадью 10 на
Возгоранию был присвоен повышенный ранг.
Причину возгорания установят позже.
Главные моменты происшествия мы публикуем в онлайн-трансляции.