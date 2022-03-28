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Тема дняПожар на СТО локализован
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«Отстояли соседние здания»: пожар на СТО в Калининском районе локализован — фоторепортаж

Возгоранию был присвоен повышенный ранг

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В настоящее время идет проливка конструкций

В настоящее время идет проливка конструкций

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Пожар на СТО, вспыхнувший сегодня вечером, 28 марта, на Кавалерийской улице в Калининском районе Новосибирска, локализован. Пострадавших нет: администрация СТО заявила, что сотрудники самостоятельно покинули здание. Об этом сообщает руководитель пресс-службы МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.

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С самого начала возгорания очевидцы сообщали о хлопках. Позже руководитель МЧС по Новосибирской области уточнил, что хлопки действительно были, но в границах здания СТО. Прибывшие спасатели эвакуировали несколько газовых баллонов.

— Хлопки внутри были в период активной стадии горения. В настоящий момент пожар локализован. На первоначальной стадии тушения пожара мешала линия электропередач, проходящая в непосредственной близости к зданию СТО. Позже электроснабжение отключили и тушение осуществляли в штатном режиме, — рассказал Павел Винаков.

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Также представитель МЧС уточнил, что соседний дом не пострадал.

— Была угроза соседнему трехэтажному дому из сибита, но его отстояли. Со слов администрации, все сотрудники покинули здание СТО самостоятельно, — сказал Павел Винаков.

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Из-за пожара до сих пор остается перекрытой для движения транспорта улица Кропоткина.

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По информации регионального МЧС, огонь охватил здание площадью 10 на 15 квадратных метров.

Сотрудники МЧС не дали огню распространиться на соседние строения

Сотрудники МЧС не дали огню распространиться на соседние строения

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Возгоранию был присвоен повышенный ранг.

Улицу пришлось перекрыть

Улицу пришлось перекрыть

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Причину возгорания установят позже.

Главные моменты происшествия мы публикуем в онлайн-трансляции.

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СТОпожар
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