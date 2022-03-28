В Заельцовском районе раздались хлопки — по предварительной информации, горит СТО

Сегодня вечером, 28 марта, в Заельцовском районе Новосибирска произошел крупный пожар. Дым заметен из разных районов города.
В МЧС по Новосибирской области сообщили, что по предварительной информации, пожар произошел на территории станции техобслуживания (СТО) на Кавалерийской улице. Также слышатся хлопки.
По словам очевидца, есть риск, что огонь перекинется на другие строения. Также в метрах 80 расположена заправка.
— У дома, который стоит рядом, уже горит крыша. Строения частного сектора стоят очень плотно, нарушение строительных норм, — говорит Сергей.
14 июня прошлого года на Гусинобродском шоссе в Новосибирске произошло возгорание с последующим взрывом. Причиной стала негерметичность цистерны. Тогда чудом никто не погиб.