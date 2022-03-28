28 марта понедельник
СЕЙЧАС +5°С
Пробки 4/10
usd 95.66
eur 105.27
Тема дняБуйный пациент попытался сбежать
Все новости
Все новости

В Заельцовском районе раздались хлопки — по предварительной информации, горит СТО

На месте работают пожарные

1 897
6Обсудить

Поделиться

Дым заметен из разных районов города

Дым заметен из разных районов города

Поделиться

Сегодня вечером, 28 марта, в Заельцовском районе Новосибирска произошел крупный пожар. Дым заметен из разных районов города.

В МЧС по Новосибирской области сообщили, что по предварительной информации, пожар произошел на территории станции техобслуживания (СТО) на Кавалерийской улице. Также слышатся хлопки.

По словам очевидца, есть риск, что огонь перекинется на другие строения. Также в метрах 80 расположена заправка.

— У дома, который стоит рядом, уже горит крыша. Строения частного сектора стоят очень плотно, нарушение строительных норм, — говорит Сергей.

14 июня прошлого года на Гусинобродском шоссе в Новосибирске произошло возгорание с последующим взрывом. Причиной стала негерметичность цистерны. Тогда чудом никто не погиб.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

СТОхлопки
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter