В Новосибирске неизвестный облил кислотой дорогую иномарку и попал на видео — хозяин авто ищет его

В ночь с 22 на 23 февраля в Новосибирске неизвестный мужчина облил кислотой иномарку, припаркованную на территории ЖК «Ясный берег». Лакокрасочное покрытие на машине испортилось, как сообщает ее хозяин. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.
Хозяин автомобиля рассказал, как всё произошло.
— Предполагаю, что этот мужчина — просто исполнитель. Был человек, который обещал мне, что у меня будут какие-то неприятности. Буквально через неделю такая ситуация произошла, — рассказал владелец машины Александр.
Новосибирец уточнил, что мужчину с камер не знает, но хочет найти его. По его словам, заявление в полицию уже написано (талон-уведомление из полиции есть в распоряжении редакции. — Прим. ред.):
— Заявление в полицию написано, но она бездействует. Я кое-как достучался до нашего участкового, чтобы он пришел к нашей охране на «Ясном берегу» и забрал хотя бы видео. Он сделал это только через неделю. Хотя по горячим следам можно было найти, просмотреть другие камеры — на магазинах, например.
Александр рассказал, что человека, который, как он подозревает, попросил испортить машину, никто не опрашивал. Подробности конфликта с этим человеком Александр рассказывать не стал.
Новосибирец сообщил, что от неизвестной жидкости лакокрасочное покрытие автомобиля полностью пришло в негодность — не пострадал только передний бампер, остальные элементы нужно будет перекрашивать.
В пресс-службе МВД подтвердили факт обращения сибиряка с заявлением о порче имущества.
— Участковый уполномоченный полиции осуществил выезд на место происшествия. Записи с камеры видеонаблюдения, установленных на доме, изъяты. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению личности мужчины, подозреваемого в совершении противоправного деяния. По факту повреждения транспортного средства проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Также устанавливается сумма ущерба, причиненного заявителю, — сообщили НГС в главке МВД НСО.
Александр ищет тех, кому может быть знаком мужчина на видео.
Ранее в Новосибирске местный житель сжег автомобиль полицейского. По версии следствия, подозреваемый таким образом хотел отомстить за друга, которого сотрудники ДПС задержали под Новосибирском.