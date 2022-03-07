В Новосибирске неизвестный облил кислотой дорогую иномарку и попал на видео — хозяин авто ищет его

В ночь с 22 на 23 февраля в Новосибирске неизвестный мужчина облил кислотой иномарку, припаркованную на территории ЖК «Ясный берег». Лакокрасочное покрытие на машине испортилось, как сообщает ее хозяин. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

Хозяин автомобиля рассказал, как всё произошло.

— Предполагаю, что этот мужчина — просто исполнитель. Был человек, который обещал мне, что у меня будут какие-то неприятности. Буквально через неделю такая ситуация произошла, — рассказал владелец машины Александр.