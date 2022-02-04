4 февраля пятница
СЕЙЧАС -13°С
Пробки 2/10
usd 76.65
eur 86.56
Тема дняСписок неугодных чиновников
Все новости
Все новости

«Жигули» сгорели ночью на дороге напротив Центра гимнастики в Новосибирске

Никто из людей не пострадал

377
1Обсудить

Поделиться

Пожар попал на видео

Пожар попал на видео

Поделиться

В Новосибирске «Жигули» ночью загорелись на дороге на улице Георгия Колонды. Сообщение в службу 112 поступило около двух часов ночи 4 февраля. Машина вспыхнула напротив здания Центра спортивной гимнастики на улице Георгия Колонды, 5.

Пожар попал на видео.

— Около двух часов ночи поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля по улице Георгия Колонды в Заельцовском районе Новосибирска. На момент прибытия пожарного расчета горел автомобиль ВАЗ-2101. В течение 6 минут сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение на площади 6 кв. м. Пострадавших нет, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

В прошлом году ЧП произошло на подъезде к новосибирскому аэропорту Толмачево — загорелся автомобиль.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

пожарсгорел автомобиль
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter