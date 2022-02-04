«Жигули» сгорели ночью на дороге напротив Центра гимнастики в Новосибирске

В Новосибирске «Жигули» ночью загорелись на дороге на улице Георгия Колонды. Сообщение в службу 112 поступило около двух часов ночи
Пожар попал на видео.
— Около двух часов ночи поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля по улице Георгия Колонды в Заельцовском районе Новосибирска. На момент прибытия пожарного расчета горел автомобиль ВАЗ-2101. В течение 6 минут сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение на площади 6
В прошлом году ЧП произошло на подъезде к новосибирскому аэропорту Толмачево — загорелся автомобиль.