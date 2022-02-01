«Маленький домик полностью сгорел»: павлины и куры погибли во время пожара в Новосибирском зоопарке

В пресс-службе МЧС по Новосибирской области подтвердили возгорание.

Ферма с телятами и свиньями сгорела в Новосибирской области. Сообщение о пожаре поступило сегодня, 14 января, около двух часов ночи. Вспыхнула ферма за селом Большеникольск Чулымского района Новосибирской области.