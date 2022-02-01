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«Маленький домик полностью сгорел»: павлины и куры погибли во время пожара в Новосибирском зоопарке

Предварительная причина возгорание короткое замыкание

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Проишествие случилось в ночь с 30 на 31 января

Проишествие случилось в ночь с 30 на 31 января

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В Новосибирске с 30 на 31 января загорелся зимник, утепленное помещение, для птиц. Как рассказали в пресс-службе зоопарка, внутри было несколько павлинов и куры, которые погибли в пожаре.

— Это не экспозиционный вариант. Это маленькое деревянное помещение и там находилось несколько павлинов и десяток куриц. Это на территории зоопарка. Насколько нам известно там произошло короткое замыкание, — рассказал в пресс-службе зоопарка.

Перед этой зимой вольер утеплили. Внутри помещения для птиц лежало сено. Само помещение было около 1,5 метра на 1,5 метра.

— К сожалению, этот маленький домик полностью сгорел. Там пара павлинов была. Пожарные сразу прибыли, потушили. Сейчас выясняют точную причину, — сообщили в зоопарке.

В пресс-службе МЧС по Новосибирской области подтвердили возгорание.

Ферма с телятами и свиньями сгорела в Новосибирской области. Сообщение о пожаре поступило сегодня, 14 января, около двух часов ночи. Вспыхнула ферма за селом Большеникольск Чулымского района Новосибирской области.

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