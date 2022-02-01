«Маленький домик полностью сгорел»: павлины и куры погибли во время пожара в Новосибирском зоопарке

В Новосибирске с 30 на 31 января загорелся зимник, утепленное помещение, для птиц. Как рассказали в пресс-службе зоопарка, внутри было несколько павлинов и куры, которые погибли в пожаре.
— Это не экспозиционный вариант. Это маленькое деревянное помещение и там находилось несколько павлинов и десяток куриц. Это на территории зоопарка. Насколько нам известно там произошло короткое замыкание, — рассказал в пресс-службе зоопарка.
Перед этой зимой вольер утеплили. Внутри помещения для птиц лежало сено. Само помещение было около 1,5 метра на 1,5 метра.
— К сожалению, этот маленький домик полностью сгорел. Там пара павлинов была. Пожарные сразу прибыли, потушили. Сейчас выясняют точную причину, — сообщили в зоопарке.
В пресс-службе МЧС по Новосибирской области подтвердили возгорание.
Ферма с телятами и свиньями сгорела в Новосибирской области. Сообщение о пожаре поступило сегодня, 14 января, около двух часов ночи. Вспыхнула ферма за селом Большеникольск Чулымского района Новосибирской области.