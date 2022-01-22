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В Новосибирске пропал пожилой мужчина — у него есть особая примета

77-летнему Виктору Ковтуну необходимо принимать лекарства

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Виктор Ковтун вышел из дома днем 22 января. С тех пор его местонахождение неизвестно

Виктор Ковтун вышел из дома днем 22 января. С тех пор его местонахождение неизвестно

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Сегодня днем, 22 января, в Дзержинском районе Новосибирска пропал 77-летний Виктор Ковтун. Мужчина нуждается в медицинской помощи.

— Мужчина имеет серьезные проблемы с памятью, ранее пропадал. Сегодня около 17:00 он вышел из дома, дошел до ближайшей станции метро — «Маршала Покрышкина», пытался уехать, но у него с собой денег нет, поэтому ему это не удалось. После метро домой он не вернулся. Его местонахождение в настоящий момент неизвестно. В связи с рядом заболеваний ему необходимо принимать ряд медицинских препаратов, без их приема его состояние может ухудшиться. Сейчас мы собираемся и выезжаем на активный поиск, — сообщила НГС руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

Рост Виктора Ковтуна 170–176 см, у него нормальное телосложение, седые волосы и карие глаза. Был одет в темно-синюю куртку, синие спортивные штаны, черные туфли, темно-коричневую шапку. У него есть татуировка на левой кисти.

В начале января в Новосибирске с помощью нейросети нашли студента, который пропал больше года назад. Мы писали об этом необычном случае.

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пропал человек«Лиза Алерт»
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