В Новосибирске пропал пожилой мужчина — у него есть особая примета

Сегодня днем, 22 января, в Дзержинском районе Новосибирска пропал 77-летний Виктор Ковтун. Мужчина нуждается в медицинской помощи.

— Мужчина имеет серьезные проблемы с памятью, ранее пропадал. Сегодня около 17:00 он вышел из дома, дошел до ближайшей станции метро — «Маршала Покрышкина», пытался уехать, но у него с собой денег нет, поэтому ему это не удалось. После метро домой он не вернулся. Его местонахождение в настоящий момент неизвестно. В связи с рядом заболеваний ему необходимо принимать ряд медицинских препаратов, без их приема его состояние может ухудшиться. Сейчас мы собираемся и выезжаем на активный поиск, — сообщила НГС руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.