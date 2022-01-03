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В Новосибирске с помощью нейросети нашли студента, который пропал больше года назад

Андрей Путилов вышел из общежития СГУПСа 1 октября 2020 года

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Андрея искали больше года

Андрея искали больше года

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В Новосибирске найден студент Сибирского государственного университета путей сообщения Андрей Путилов, который еще 1 октября 2020 года вышел из общежития и пропал. Об этом сообщили представители поискового отряда «ЛизаАлерт».

— У нас был автономный выезд, не связанный с этим поиском. Во время выезда встретили человека. И стечение обстоятельств привело к тому, что возникла мысль проверить фотографию по нейросети. Только после этого мы связались с родными и близкими и получили подтверждение, что это действительно тот парень, которого мы разыскиваем больше года, — пояснила НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт».

Подробности обстоятельств, при которых был найден Андрей Путилов, не раскрываются.

В конце ноября под Новосибирском пропал 40-летний мужчина — он вышел из дома и исчез.

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найден пропавшийстудент«ЛизаАлерт»
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