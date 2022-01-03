В Новосибирске с помощью нейросети нашли студента, который пропал больше года назад

В Новосибирске найден студент Сибирского государственного университета путей сообщения Андрей Путилов, который еще
— У нас был автономный выезд, не связанный с этим поиском. Во время выезда встретили человека. И стечение обстоятельств привело к тому, что возникла мысль проверить фотографию по нейросети. Только после этого мы связались с родными и близкими и получили подтверждение, что это действительно тот парень, которого мы разыскиваем больше года, — пояснила НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт».
Подробности обстоятельств, при которых был найден Андрей Путилов, не раскрываются.
В конце ноября под Новосибирском пропал