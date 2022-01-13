На место утечки опасного газа в Новосибирске выехали специалисты из Москвы и Омска

Течь в одной из цистерн на железнодорожных путях обнаружили 12 января. Внутри, как подтвердил НГС источник в экстренных службах, находится диметиламин. НГС поговорил с химиком НГТУ НЭТИ Николаем Уваровым об этих веществах.



НГС следит за происходящим в Первомайском районе в онлайн-трансляции. На месте работают спасатели, полиция и МЧС, а транспортная прокуратура начала проверку.

