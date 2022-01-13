На место утечки опасного газа в Новосибирске выехали специалисты из Москвы и Омска

В Новосибирск направили специалистов из Москвы и Омска на место утечки опасного газа из цистерны в Первомайском районе.
Как рассказали в компании «СпецТрансГарант», которая владеет цистерной, специалисты выехали сегодня. Сам вагон находится в обслуживании у другой компании.
— Ничего опасного там нет. Мы ждем, когда специалисты сообщат нам причину утечки, — сообщил корреспонденту НГС представитель компании «СпецТрансГарант».
«СпецТрансГарант» была зарегистрирована в 2004 году в Москве. По данным сайте компании, они занимаются перевозкой химических грузов, сниженных газов и пищевых грузов. По данным Контур.Фокус, генеральный директор компании Евгений Игошин. Выручка компании составляет 4,2 миллиарда рублей, чистая прибыль — 676,5 миллионов.
Течь в одной из цистерн на железнодорожных путях обнаружили 12 января. Внутри, как подтвердил НГС источник в экстренных службах, находится диметиламин. НГС поговорил с химиком НГТУ НЭТИ Николаем Уваровым об этих веществах.
НГС следит за происходящим в Первомайском районе в онлайн-трансляции. На месте работают спасатели, полиция и МЧС, а транспортная прокуратура начала проверку.